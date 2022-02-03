"Мини-НАТО" не будет, – Чалый объяснил цель союза с Британией и Польшей

Украина вместе с Польшей и Великобританией работает над созданием нового союза. Однако стоит понимать, что это точно не будет меньшей копией НАТО.

Такое мнение высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он заверил, что пауза, которая сейчас есть в этом вопросе, дает возможность разработать "дорожную карту" трехстороннего партнерства, конкретные проекты.

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Большая часть работы уже реализована.

У нас уже есть двусторонние базовые вещи: Великобритания – Украина, Украина – Польша. Есть Польша – Великобритания. Мы должны знать эти точки и не только заявить о них в заявлении или меморандуме, которые действительно не будут создавать ни организацию, ни "мини-НАТО". Не будет этого, надо быть реалистами. Валерий Чалый Экс-посол Украины в США

Чалый: Оборонительного союза не будет

Экс-посол Украины поддерживает идею объединения. Есть определенные факторы, которые объясняют, почему это нужно. Есть базовые интересы, стратегические цели, которые совпадают.

Некоторые страны могут так "косо" смотреть (новый альянс – 24 канал), как на то, когда Великобритания создала с Австралией и США оборонный союз – отказалась от французских поставок,

– сказал экс-посол Украины.

По его словам, это для Франции стало ударом и спровоцировало большое беспокойство. Однако в нашем случае такого нет.

"К сожалению, оборонительного союза не будет. Хотя у Украины была идея подтолкнуть ближе к такому формату как с Австралией, но на это не согласились", – пояснил Чалый.

Он подчеркнул, что есть другие вопросы, которые нас сближают с Великобританией и Польшей. Например, энергобезопасность.

"Есть вопросы, которые касаются объединения усилий. Великобритания – член Совбеза ООН. На заседании свою позицию высказала Польша, Великобритания. Иногда нам такой голос очень нужен, когда можно передать позицию Украины от трех", – подытожил Чалый.

Интервью с Валерием Чалым на 24 канале: смотрите видео

Союз Украины, Великобритании и Польши: главное