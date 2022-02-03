Таку думку висловив експосол України у США Валерій Чалий в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він запевнив, що пауза, яка зараз є у цьому питанні, дає можливість розробити "дорожню карту" тристороннього партнерства, конкретні проєкти.
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Велика частина роботи вже реалізована.
У нас вже є двосторонні базові речі: Велика Британія – Україна, Україна – Польща. Є Польща – Велика Британія. Ми повинні знайти ці точки і не тільки заявити про них у заяві чи меморандумі, які дійсно не створюватимуть ні організацію, ні "міні-НАТО". Не буде цього, треба бути реалістами.
Чалий: Оборонного союзу не буде
Експосол України підтримує ідею об'єднання. Є певні фактори, які пояснюють, чому це потрібно. Є базові інтереси, стратегічні цілі, які збігаються.
Деякі країни можуть так "косо" дивитися (на новий альянс – 24 канал), як на те, коли Велика Британія створила з Австралією і США оборонний союз – відмовилась від французьких постачань,
– сказав експосол України.
За його словами, це для Франції стало ударом і спровокувало велике занепокоєння. Однак у нашому разі такого немає.
"На жаль, оборонного союзу не буде. Хоча в України була ідея підштовхнути ближче до такого формату як з Австралією, але на це не погодились", – пояснив Чалий.
Він наголосив, що є інші питання, які нас зближують з Великою Британією і Польщею. Наприклад, енергобезпека.
"Є питання, які стосуються об'єднання зусиль. Велика Британія – член Радбезу ООН. На засіданні свою позицію висловила Польща, Велика Британія. Інколи нам такий голос дуже потрібний, коли можна передати позицію України від трьох", – підсумував Чалий.
Інтерв'ю з Валерієм Чалим на 24 каналі: дивіться відео
Союз України, Великої Британії та Польщі: головне
- Лондон став ініціатором створення нового альянсу.
- Лідери країн хотіли оголосити про союз під час візиту в Київ, але цього не сталось.
- Країни вважають, що альянс допоможе захистити демократію та безпеку у Східній Європі. Все через загрозу нового вторгнення Росії в Україну.
- Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, сторони співпрацюватимуть у таких напрямках: торгівля, інвестиції та енергетика.