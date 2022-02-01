Министр иностранных дел отметил, что в объединение входят государства, которые разделяют общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю и готовы к конкретным действиям.

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Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны России, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и для региона.

– отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД объяснил, что с инициативой создания трехстороннего сотрудничества выступила Украина. По его словам, формат является частью "стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики".

Стратегия внешнеполитической деятельности

Глава дипломатии напомнил: "Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами Евросоюза и НАТО. Они нужны уже сегодня".

Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось,

– подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба отметил, что так появились успешно развивающиеся Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой.

Союз Великобритании, Польши и Украины

Об инициативе создания альянса сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Она отметила, что Лондон готов пойти на такой шаг из-за угрозы российской агрессии.

По ее словам, сотрудничество поможет оградить свободу и демократию в Восточной Европе.

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Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Информация о новом малом альянсе Украина – Польша – Великобритания уже просочилась в публичное пространство несколько дней назад и активно, даже ажиотажно, в нем крутится.

Поэтому пора внести немного ясности. Вот четыре факта из тех, которыми уже могу поделиться:

С инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина (честно говоря, было досадно видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписали эту инициативу нашим партнерам, поэтому еще раз повторяю – верьте в свое государство). Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые откликнулись, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад.

Этот новый формат является частью нашей стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности. Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества.

Новый формат не привязан к локальной географии – это объединения стран, разделяющих общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям. Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом.

Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, она заболела ковидом и мы переносим это объявление на позже. Однако за это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат.

Имейте терпение, верьте в себя, Украину и ее настоящих друзей.