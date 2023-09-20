У Мінекономіки відреагували на заяву "Україна – потопельник" і скасування допомоги біженцям

Україна прагне конструктиву і пропонує якісні рішення розв'язання питання польських аграріїв. Ті дискусії й начебто конфлікти – є радше емоційними проявами внутрішніх процесів на тлі виборів у Польщі.

Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, Україна запропонувала механізм, який допоможе контролювати процес імпорту агропродукції.

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Конструктив – наша базова пропозиція. Можна зробити картинку, ніби ми маємо конфлікт, але це не так. Наше нерозуміння щодо польських колег у тому, що ми пропонуємо конструктивні рішення розв'язання питань польських аграріїв, але чомусь, можливо, через політичні причини, через вибори, їх не приймають,

– зазначив Тарас Качка.

Торговий представник наголосив на готовності України взяти цей механізм під свій контроль, спільно з польськими колегами контролювати процес. Втім, за словами заступника, польські міністри починають бачити в цих позиціях негатив.

Україна сподівається, що раціональність візьме верх

Водночас Тарас Качка висловив сподівання, що уже через 1 – 2 дні раціональність візьме верх. Ба більше, він вважає, що "це піде на користь польському уряду в контексті виборів".

"Український інтерес очевидний – ми не хочемо, щоб були заборони. Якщо з боку польських фермерів є сумніви, ми представили механізм, який буде це регулювати", – додав заступник міністра економіки.

Попри напруженість ситуації наразі, він висловив сподівання, що польські колеги зрештою приймуть пропозиції української сторони.

Емоційні речі більш ніж очевидно зроблені в контексті польських політичних дебатів внутрішніх відійдуть. Наші пропозиції будуть прийняті і ми нарешті зможемо спільно врегульовувати ті проблеми на аграрних ринках, які є в і в Україні, і в Польщі,

– наголосив він.

"Україна-потопельник": головне про "колючі" заяви Польщі

На полях Генасамблеї Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим ніби підіграли Путіну. Анджей Дуда у відповідь порівняв Україну з потопельником, який тягне на дно рятувальника.

Також нещодавно стало відомо, що Польща, швидше за все, скоротить фінансову підтримку мільйонів українських біженців, яких вона приймає. Про це принаймні заговорили в уряді країни.

Що треба знати про ситуацію з польськими аграріями Правляча польська партія "Право і справедливість" продовжила заборону на імпорт зерна з України, ігноруючи рішення Європейського Союзу про припинення ембарго, оскільки вона прагне заручитися підтримкою польських фермерів перед голосуванням 15 жовтня. Україна, яка була змушена експортувати зерно сухопутним транспортом через блокування Росією поставок через Чорне море, у відповідь оскаржила заборону у Світовій організації торгівлі.