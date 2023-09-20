В Минэкономики отреагировали на заявление "Украина – утопленник" и отмена помощи беженцам

Украина стремится к конструктиву и предлагает качественные решения по решению вопроса польских аграриев. Те дискуссии и вроде бы конфликты – скорее эмоциональные проявления внутренних процессов на фоне выборов в Польше.

Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, Украина предложила механизм, который поможет контролировать процесс импорта агропродукции.

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Конструктив – наше базовое предложение. Можно сделать картинку, будто у нас есть конфликт, но это не так. Наше непонимание относительно польских коллег в том, что мы предлагаем конструктивные решения по вопросам польских аграриев, но почему-то, возможно, по политическим причинам, по выборам, их не принимают,

– отметил Тарас Качка.

Торговый представитель отметил готовность Украины взять этот механизм под свой контроль, совместно с польскими коллегами контролировать процесс. Впрочем, по словам зама, польские министры начинают видеть в этих позициях негатив.

Украина надеется, что рациональность возобладает

В то же время Тарас Качка выразил надежду, что уже через 1 – 2 дня рациональность возобладает. Более того, он считает, что "это пойдет на пользу польскому правительству в контексте выборов".

"Украинский интерес налицо – мы не хотим, чтобы были запреты. Если со стороны польских фермеров есть сомнения, мы представили механизм, который будет это регулировать", – добавил замминистра экономики.

Несмотря на напряженность ситуации, он выразил надежду, что польские коллеги в конце концов примут предложения украинской стороны.

Эмоциональные вещи более чем очевидно сделанные в контексте польских политических дебатов внутренних отойдут. Наши предложения будут приняты и мы наконец-то сможем совместно урегулировать те проблемы на аграрных рынках, которые есть и в Украине, и в Польше.

– подчеркнул он.

"Украина-утопленник": главное о "колющих" заявлениях Польши

На полях Генассамблеи Зеленский намекнул на страны, введшие запрет на экспорт украинского зерна, и тем самым подыграли Путину. Анджей Дуда в ответ сравнил Украину с утопленником, который тянет ко дну спасателя.

Также недавно стало известно, что Польша скорее всего сократит финансовую поддержку миллионов украинских беженцев, которых она принимает. Об этом, по крайней мере, заговорили в правительстве страны.

Что нужно знать о ситуации с польскими аграриями Правящая польская партия "Право и справедливость" продлила запрет на импорт зерна из Украины, игнорируя решение Европейского Союза о прекращении эмбарго, поскольку она стремится заручиться поддержкой польских фермеров перед голосованием 15 октября. Украина, вынужденная экспортировать зерно сухопутным транспортом из-за блокирования россией поставок через Черное море, в ответ обжаловала запрет во Всемирной торговой организации.