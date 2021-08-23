Міністри енергетики України, Німеччини та США обговорили загрози "Північного потоку-2"

У Києві міністри енергетики США, Німеччини та України обговорили, які загрози будівництво "Північного потоку-2" становить для енергетичної безпеки України та загалом Європи. У ході розмови ще раз наголосили: Росія не може використовувати газ як зброю.

Окрім того, під час зустрічі обговорили питання реформування енергетичного сектору України та запровадження новітніх технологій. Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що однією з тем також була синхронізація енергосистем України та країн Євросоюзу.

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Ми досить докладно обговорили важливість гарантування безпеки постачання газу, транзиту газу та ті кроки, які забезпечать гарантії для України щодо збереження транзитного потенціалу,

– наголосив Галущенко.

За словами міністра, він з колегами також обговорив застосування Третього енергетичного пакета та питання посилення монополії "Газпрому" на європейському ринку.

Заява німецького міністра

Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр назвав дискусію хорошою та змістовною. Він зауважив, що під час зустрічі мовилося про питання постачання газу до країн Європи й забезпечення безпеки його транзиту через Україну.

Міністри також обговорили угоду, яку США та Німеччиною уклали щодо цього питання декілька тижнів тому.

Альтмаєр наголосив, що ми "також підтримуємо "зелений" курс України".

Зокрема, у планах є продовжити тісну співпрацю щодо синхронізації енергетичних систем України та ЄС. Окрім того, за словами політика, багато німецьких компаній готові інвестувати в українське виробництво "зеленого" водню.

Меркель про транзит газу Україною

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до Києва також наголосила, що Росія не може використовувати газ як зброю.

Меркель зауважила: вона повідомила російському президенту Володимиру Путіну, що Німеччина виступає за транзит газу через ГТС України до Європи.

Канцлерка наголосила: "ми хочемо якнайшвидшого продовження договору, який діє до 2024 року".

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