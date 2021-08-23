Министры энергетики Украины, Германии и США обсудили угрозы "Северного потока-2"

В Киеве министры энергетики США, Германии и Украины обсудили, какие угрозы строительство "Северного потока-2" представляет для энергетической безопасности Украины и в целом Европы. В ходе разговора еще раз подчеркнули: Россия не может использовать газ как оружие.

Кроме того, во время встречи обсудили вопросы реформирования энергетического сектора Украины и внедрения новейших технологий. Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что одной из тем также была синхронизация энергосистем Украины и стран Евросоюза.

Вашему вниманию Меркель "заряжена" Путиным: горькое послевкусие визита в Москву

Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, транзита газа и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины по сохранению транзитного потенциала,

– подчеркнул Галущенко.

По словам министра, он с коллегами обсудил применение Третьего энергетического пакета и вопросы усиления монополии "Газпрома" на европейском рынке.

Заявление немецкого министра

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер назвал дискуссию хорошей и содержательной. Он отметил, что во время встречи говорилось о вопросах поставки газа в страны Европы и обеспечения безопасности его транзита через Украину.

Министры также обсудили соглашение, которое США и Германией заключили по этому вопросу несколько недель назад.

Альтмайер подчеркнул, что мы "также поддерживаем" зеленый"курс Украины".

В частности, в планах есть продолжить тесное сотрудничество по синхронизации энергетических систем Украины и ЕС. Кроме того, по словам политика, многие немецкие компании готовы инвестировать в украинское производство "зеленого" водорода.

Меркель о транзите газа Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев также подчеркнула, что Россия не может использовать газ как оружие.

Меркель отметила: она сообщила российскому президенту Владимиру Путину, что Германия выступает за транзит газа через ГТС Украины в Европу.

Канцлер подчеркнула: "Мы хотим скорейшего продления договора, который действует до 2024 года".

"Северный поток-2": последние новости