Министры энергетики Украины, Германии и США обсудили угрозы "Северного потока-2"
Источник:Офис Президента
В Киеве министры энергетики США, Германии и Украины обсудили, какие угрозы строительство "Северного потока-2" представляет для энергетической безопасности Украины и в целом Европы. В ходе разговора еще раз подчеркнули: Россия не может использовать газ как оружие.
Кроме того, во время встречи обсудили вопросы реформирования энергетического сектора Украины и внедрения новейших технологий. Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что одной из тем также была синхронизация энергосистем Украины и стран Евросоюза.
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Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, транзита газа и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины по сохранению транзитного потенциала,
– подчеркнул Галущенко.
По словам министра, он с коллегами обсудил применение Третьего энергетического пакета и вопросы усиления монополии "Газпрома" на европейском рынке.
Заявление немецкого министра
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер назвал дискуссию хорошей и содержательной. Он отметил, что во время встречи говорилось о вопросах поставки газа в страны Европы и обеспечения безопасности его транзита через Украину.
Министры также обсудили соглашение, которое США и Германией заключили по этому вопросу несколько недель назад.
Альтмайер подчеркнул, что мы "также поддерживаем" зеленый"курс Украины".
В частности, в планах есть продолжить тесное сотрудничество по синхронизации энергетических систем Украины и ЕС. Кроме того, по словам политика, многие немецкие компании готовы инвестировать в украинское производство "зеленого" водорода.
Меркель о транзите газа Украиной
- Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев также подчеркнула, что Россия не может использовать газ как оружие.
- Меркель отметила: она сообщила российскому президенту Владимиру Путину, что Германия выступает за транзит газа через ГТС Украины в Европу.
- Канцлер подчеркнула: "Мы хотим скорейшего продления договора, который действует до 2024 года".
"Северный поток-2": последние новости
- По состоянию на 22 августа в территориальных водах Дании завершили прокладывать трубы "Северного потока-2".
- Во французском издании Le Figaro опубликовали совместную статью Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды. В материале говорится, что "Северный поток-2" – это политический ход России. Им страна-агрессор имеет целью давить на Украину и создать предпосылок для новой агрессии на территории Восточной Европы.
- Также в Украине объявили о создании рабочей группы, которая будет нарабатывать предложения, которые смогут нейтрализовать угрозы нацбезопасности через запуск "Северного потока-2".