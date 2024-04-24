Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію

Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Міноборони України опублікувало основні зміни, яких варто чекати українцям.

Володимир Зеленський підписав закон 16 квітня 2024 року. Перед цим за нього в другому читанні та остаточно проголосувала Верховна Рада.

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Що зміниться після того, як закон набуде чинності

Закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки призовного віку в Україні:

повинні мати при собі та пред'являти на вимогу уповноважених осіб військово-облікові документи ;

; уточнити облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет;

через ЦНАП або електронний кабінет; з'явитись за викликом до ТЦК та СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;

повідомити про причини неприбуття у визначений строк;

обов'язково прибути на збірні пункти за викликом або повісткою.

Також громадянина можуть залучити до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань.

Окрім того, громадяни мають надавати майно, будівлі, транспорт Збройним Силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою.

Міноборони опублікувало зміни, яких варто чекати після набуття чинності закону про мобілізацію

Якщо громадянин не виконав обов'язки, тоді:

керівник ТЦК та СП звертається до поліції для адміністративного затримання і доставлення громадянина;

якщо затримання неможливе, керівник ТЦК та СП надсилає громадянину рекомендованим листом вимогу про виконання обов'язків;

форму і зміст вимоги визначає Міноборони. День вручення вимоги день розписки або відмови в отриманні;

ТЦК та СП видає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання вимоги до відповідних органів;

вимога вважається виконаною після виконання громадянином обов'язків, відкликаною після завершення мобілізації;

якщо обов'язки не виконані протягом 10 днів, ТЦК та СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги.

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Відстрочку від призову мають:

заброньовані за органами влади та перебувають на спеціальному військовому обліку;

особи з інвалідністю I, II, III або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я;

родини з трьома і більше дітьми до 18 років, одинокі батьки;

усиновлювачі, опікуни сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, що займаються доглядом за хворими членами сім'ї. Військовозобов'язані 1 ступеню споріднення сім'ї, де є члени з інвалідністю І, ІІ груп;

члени сімей, де є загиблі або пропали безвісти під час антитерористичної операції та інших оборонних заходів, члени сімей загиблих Героїв України з-поміж Небесної сотні;

особи, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, наукові та науково-педагогічні працівники;

посадовці державних органів, народні депутати, судді, члени уряду, працівники органів військового управління;

дипломатичні службовці, державні службовці у сфері кібербезпеки та ІТ (апарату ВРУ, КМУ, ОПУ);

інші особи, визначені законом.

Замість строкової служби буде базова військова служба на 5 та 3 місяці у мирний та воєнний час відповідно. Громадяни України від 18 до 24 років зможуть вибирати рік і період проходження базової служби.

Новий закон включає, який поширюється на державні органи, місцеве самоврядування, підприємства та громадян-власників транспорту. Залучають транспорт через територіальні центри, Центральне управління або регіональні органи СБУ. Мовиться про трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку. Закон передбачає, що транспорт громадян не передаються ЗСУ, якщо власник не має іншого.