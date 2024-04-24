Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации
Источник:Минобороны
Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Минобороны Украины опубликовало основные изменения, которых стоит ждать украинцам.
Владимир Зеленский подписал закон 16 апреля 2024 года. Перед этим за него во втором чтении и окончательно проголосовала Верховная Рада.
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Что изменится после того, как закон вступит в силу
Закон о мобилизации предусматривает, что мужчины призывного возраста в Украине:
- должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных лиц военно-учетные документы;
- уточнить учетные данные через ЦПАУ или электронный кабинет;
- явиться по вызову в ТЦК и СП для воинского учета, медосмотра, определения назначения на особый период;
- сообщить о причинах неприбытия в определенный срок;
- обязательно прибыть на сборные пункты по вызову или повестке.
Также гражданина могут привлечь к оборонным работам и выполнению мобилизационных задач.
Кроме того, граждане должны предоставлять имущество, здания, транспорт Вооруженным Силам, другим военным формированиям, силам гражданской защиты с компенсацией стоимости государством.
Минобороны опубликовало изменения, которых стоит ждать после вступления в силу закона о мобилизации
Если гражданин не выполнил обязанности, тогда:
- руководитель ТЦК и СП обращается в полицию для административного задержания и доставки гражданина;
- если задержание невозможно, руководитель ТЦК и СП направляет гражданину заказным письмом требование о выполнении обязанностей;
- форму и содержание требования определяет Минобороны. День вручения требования день расписки или отказа в получении;
- ТЦК и СП выдает документ о выполнении требования или направляет уведомление о выполнении требования в соответствующие органы;
- требование считается выполненным после выполнения гражданином обязанностей, отозванным после завершения мобилизации;
- если обязанности не выполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд о временном ограничении права управления транспортными средствами до выполнения или отзыва требования.
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Отсрочку от призыва имеют:
- забронированные за органами власти и находящиеся на специальном воинском учете;
- лица с инвалидностью I, II, III или временно непригодные к службе по состоянию здоровья;
- семьи с тремя и более детьми до 18 лет, одинокие родители;
- усыновители, опекуны сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- лица, занимающиеся уходом за больными членами семьи. Военнообязанные 1 степени родства семьи, где есть члены с инвалидностью I, II групп;
- члены семей, где есть погибшие или пропавшие без вести во время антитеррористической операции и других оборонных мероприятий, члены семей погибших Героев Украины из числа Небесной сотни;
- лица, которые учатся по дневной или дуальной форме образования, научные и научно-педагогические работники;
- должностные лица государственных органов, народные депутаты, судьи, члены правительства, работники органов военного управления;
- дипломатические служащие, государственные служащие в сфере кибербезопасности и ИТ (аппарата ВРУ, КМУ, ОПУ);
- другие лица, определенные законом.
Вместо срочной службы будет базовая военная служба на 5 и 3 месяца в мирное и военное время соответственно. Граждане Украины от 18 до 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.Обратите внимание! Новый закон включает военно-транспортную обязанность, которая распространяется на государственные органы, местное самоуправление, предприятия и граждан-владельцев транспорта. Привлекают транспорт через территориальные центры, Центральное управление или региональные органы СБУ. Речь идет о тракторах, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных машинах, сельскохозяйственной технике. Закон предусматривает, что транспорт граждан не передаются ВСУ, если владелец не имеет другого.