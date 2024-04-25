У Міноборони пояснили, чи будуть ТЦК роздавати повістки за кордоном

Речник Міністерства оборони України пояснив, чи вручатимуть повістки чоловікам призовного віку за кордоном. За його словами, їхнє міністерство не може коментувати ті чи інші дії нашого МЗС.

Дмитро Лазуткін розповів у ефірі "Свобода. Ранок", що чоловіки з 18 до 60 років в Україні та за кордоном мають протягом 60 днів після набуття чинності нового закону про мобілізацію оновити дані. Закон набуває чинності 18 травня 2024 року, пише 24 Канал.

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Перед цим у МЗС України повідомили, що припиняють надавати консульські послуги чоловікам призовного віку за кордоном.

Чи вручатимуть ТЦК та СП повістки за кордоном

ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном – 24 Канал) виглядає доволі нереальним,

– сказав Дмитро Лазуткін.

Він пояснив, що з часу набуття чинності нового закону про мобілізацію чоловікам призовного віку з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані. Адже це можна зробити через Центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет чи ТЦК та СП.

"Обов'язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані – 24 Канал) в консульських установах, а також через електронний кабінет", – пояснив речник Міноборони України.

Коли почне діяти електронний кабінет

Дмитро Лазуткін пояснив, що вони роблять все можливе, щоб електронний кабінет для оновлення даних почав працювати у червні 2024 року. Наразі він на етапі активної розробки.

Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим (електронним кабінетом – 24 Канал). Там дуже багато питань, і включно з тими, які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все (електронний кабінет – 24 Канал) в червні, і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити з допомогою смартфона, ноутбука, планшета,

– пояснив речник Міноборони.

За його словами:

проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене;

впровадження електронного кабінету дозволить якісно здійснювати облік військовозобов'язаних;

електронний кабінет передбачає передусім оновлення даних – про зміну місця проживання, сімейного стану, бронювання, резервування й так далі.

Постанова Кабміну від 24 квітня 2024 року передбачає, що чоловіки призовного віку не зможуть отримати