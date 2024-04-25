В Минобороны объяснили, будут ли ТЦК раздавать повестки за границей
Спикер Министерства обороны Украины объяснил, будут ли вручать повестки мужчинам призывного возраста за границей. По его словам, их министерство не может комментировать те или иные действия МИД.
Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире "Свобода. Ранок", что мужчины с 18 до 60 лет в Украине и за рубежом должны в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации обновить данные. Закон вступает в силу 18 мая 2024 года, пишет 24 Канал.
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Перед этим в МИД Украины сообщили, что прекращают предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста за рубежом.
Будут ли вручать ТЦК и СП повестки за рубежом
ТЦК за рубежом работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за рубежом – 24 Канал) выглядит довольно нереальным,
– сказал Дмитрий Лазуткин.
Он пояснил, что со времени вступления в силу нового закона о мобилизации мужчинам призывного возраста из-за границы не нужно возвращаться в Украину, чтобы обновить свои данные. Ведь это можно сделать через Центры предоставления административных услуг, электронный кабинет или ТЦК и СП.
"Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, понятное дело, что стоит приезжать в Украину ... Для тех, кто за рубежом, будет возможность сделать это (обновить военно-учетные данные – 24 Канал) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет", – пояснил спикер Минобороны Украины.
Когда начнет действовать электронный кабинет
Дмитрий Лазуткин объяснил, что они делают все возможное, чтобы электронный кабинет для обновления данных начал работать в июне 2024 года. Сейчас он на этапе активной разработки.
Я практически ежедневно общаюсь с людьми, которые занимаются этим (электронным кабинетом – 24 Канал). Там очень много вопросов, и включая те, которые касаются технических решений, кибербезопасности. Процесс идет, талантливые люди привлечены к нему. Планируется, что заработает все (электронный кабинет – 24 Канал) в июне, и можно будет загрузить туда информацию о себе, будет подтягиваться туда информация из государственных реестров. Таким образом, сервис станет более удобным для большего количества граждан, которые уже привыкли жить с помощью смартфона, ноутбука, планшета,
– пояснил спикер Минобороны.
По его словам:
- прохождение военно-врачебной комиссии в электронном кабинете не предусмотрено;
- внедрение электронного кабинета позволит качественно осуществлять учет военнообязанных;
- электронный кабинет предусматривает прежде всего обновление данных – об изменении места жительства, семейного положения, бронировании, резервировании и так далее.