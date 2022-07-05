У Міноборони розповіли, чому не можна передчасно розголошувати деталі військової операції

Часто інформація щодо дій Збройних Сил України, яку подають наввипередки офіційним відомствам, може нашкодити нашим захисникам. Саме тому у воєнний час необхідно відповідально ставитись до цього.

Про це 24 каналу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона наголосила, що інформування та інформаційна політика під час війни та в мирний час – разюче відрізняються.

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"Скажімо так, у нас не було мирного часу – до 24 лютого 2022 року теж була війна, але це 2 різні війни. Зараз в Україні воєнний стан, і потрібно розуміти, що будь-яка інформація – це не інформація заради інформування, а зброя у війні", – заявила Маляр.

Українці хочуть знати інформацію негайно

За словами заступниці, у Міноборони зіштовхнулися з цією проблемою. Тобто з тим, щоб пояснити людям, чим відрізняється інформаційне поле до 24 лютого та після.

Вона заявила, що кожен повинен поставити собі питання – чи його жага першим дізнатися про щось, що відбулось на фронті, більша за те, аби дати можливість Збройним Силам України спокійно робити свою роботу? Чи таки ні?

Зараз ми, не усвідомлюючи, робимо вибір на користь того, що "ну, дуже хочеться знати вже". Утім, з погляду безпеки держави та воєнної операції те, що ви дізнались про щось зараз чи дізнаєтесь завтра – не стратегічно важлива річ,

– зауважила Маляр.

Чому важливо, аби суспільство не говорило про військові маневри

Вона зазначила, що ми звикли задовольняти власну потребу в поінформованості, яка нам, мабуть, навіть дає певне задоволення, або й відчуття спокою. Однак виглядає так, що ми стаємо жертвами бажання швидко про щось знати.

"У ході військової операції, навіть те, що Збройні Сили роблять певний рух, скажімо, вперед або назад (рух є різний, це війна), то в цей момент паралельно планують інші заходи. Саме тому дуже важливо, аби суспільство не говорило про це", – наголосила Маляр.

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До прикладу, коли триває певний рух, то Збройні Сили використовують ще якісь маневри, про які вони публічно не говорять, люди про це не знають, і ворог бачить це по-іншому. На війні є різні маневри, які повинні створити, можливо, щось, чого немає, показати ситуацію так, якою вона не є насправді.

Тут дуже важливо, щоб люди зі своїми радісними чи сумними повідомленнями у цей процес не втручалися,

– підкреслила заступниця.

Або ж, до прикладу, якщо ми звільняємо певний населений пункт, то Збройним Силам важливо на цих рубежах закріпитися. Від звільнення й закріплення проходить якийсь проміжок часу – може бути навіть кілька діб.

Тоді, як наголосила Маляр, дуже важливо не поширювати інформацію, що саме звільнили. Оскільки ворог, як у нас уже були приклади, загострює свою активність, і потім ЗСУ не можуть закріпитися на цих рубежах.

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"У нас була дуже показова історія стосовно Київської області, коли ми швидко зрозуміли, що інформування має бути дуже обережне. Ми домовились із Генеральним штабом, з головнокомандувачем, аби все, що говоримо публічно – говорили стримано", – повідомила Маляр.

Інформація, яка дуже шкодила

Як пояснила Маляр, у Міноборони й Генштабу Збройних Сил України спільна інформаційна політика. Зокрема, у ЗСУ визначають, що для них зараз буде небезпечно, якщо про це сказати.

Це важливо для проведення військової операції. Власне, коли я виходила в ефіри, то говорила, що ми ведемо бої, це все узгоджено з головнокомандувачем. Однак місцеві в коментарях писали: "От, приховують. Насправді ми вже звільнили ось це село",

– розповіла заступниця.

Вона наголосила, що це дуже шкодило. Однак репресивними методами цю ситуацію розв'язати не вдасться, бо в нас демократичне суспільство, і ніхто не збирається руйнувати демократичні досягнення. Саме тому необхідно пояснювати.

"Зараз, на щастя, більшість суспільства це розуміє. Якщо ми щось говоримо, значить є військова потреба говорити саме так. Ключовий урок інформації під час війни – вірити тільки офіційним джерелам. Наразі – це Міноборони та Генеральний штаб", – підсумувала Маляр.

До слова, нещодавно стало відомо, що Росія готує потужну інформаційну атаку. За словами джерел 24 каналу у спецслужбах, у Кремлі хочуть зіграти на довірі українців до Збройних Сил України та волонтерів.

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