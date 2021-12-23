Коли жінок почнуть карати за ухилення від військового обліку: в Міноборони пояснили алгоритм

У Міноборони заявили, що до кінця 2022 року не каратимуть жінок, які не стануть на військовий облік. Їхнім роботодавцям наразі теж нічого не загрожує.

Деталі розкрив начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Він наголосив, що постановку щодо військового обліку проведуть до кінця наступного року.

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До кінця 2022 року жоден керівник підприємства або організації, а також самі жінки не будуть притягнуті до адміністративної відповідальності,

– наголосив Горбач.

У Міноборони озвучили алгоритм

Упродовж 2022 року жінка має повідомити керівника свого підприємства та з'явитися до центру комплектування. На цьому етапі необхідно з'ясувати, чи вона підлягає військовому обліку. Зокрема, враховуючи обмеження за віком та станом здоров'я.

Наступний крок – жінка пише заяву, що хоче стати на облік. Далі необхідно надати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про одруження;

народження дітей;

закінчення навчального закладу;

довідку з закладу де працює.

Згодом ухвалюють рішення, чи підлягає жінка обліку. Якщо так, її направлять на військово-лікарську комісію за місцем реєстрації.

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