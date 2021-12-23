Когда женщин начнут наказывать за уклонение от воинского учета: в Минобороны объяснили алгоритм

В Минобороны заявили, что до конца 2022 года не будут наказываться женщины, которые не станут на воинский учет. Их работодателям тоже ничего не угрожает.

Подробности раскрыл начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Он подчеркнул, что постановку на воинский учет проведут до конца следующего года.

Заметьте Воинский учет для женщин: что изменится для украинок

До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или организации, а также сами женщины, не будут привлечены к административной ответственности,

– подчеркнул Горбач.

В Минбороны озвучили алгоритм

В течение 2022 года женщина должна уведомить руководителя своего предприятия и явиться в центр комплектования. На этом этапе необходимо выяснить, подлежит ли она воинскому учету. В частности, учитывая ограничения по возрасту и состоянию здоровья.

Следующий шаг – женщина пишет заявление, что хочет стать на учет. Далее необходимо предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о браке;

рождение детей;

окончание учебного заведения;

справку из заведения, где работает.

Впоследствии принимается решение, подлежит ли женщина учету. Если да, ее направят на военно-врачебную комиссию по месту регистрации.

Женщины отдельных профессий в Украине стали военнообязанными: смотрите видео