Подробности раскрыл начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Он подчеркнул, что постановку на воинский учет проведут до конца следующего года.

Заметьте Воинский учет для женщин: что изменится для украинок

До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или организации, а также сами женщины, не будут привлечены к административной ответственности,

– подчеркнул Горбач.

В Минбороны озвучили алгоритм

В течение 2022 года женщина должна уведомить руководителя своего предприятия и явиться в центр комплектования. На этом этапе необходимо выяснить, подлежит ли она воинскому учету. В частности, учитывая ограничения по возрасту и состоянию здоровья.

Следующий шаг – женщина пишет заявление, что хочет стать на учет. Далее необходимо предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о браке;

рождение детей;

окончание учебного заведения;

справку из заведения, где работает.

Впоследствии принимается решение, подлежит ли женщина учету. Если да, ее направят на военно-врачебную комиссию по месту регистрации.

Внимание! Минобороны расширило список специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин на воинский учет. В частности, в списке оказались медийницы и коммуникационницы всех категорий.

Женщины отдельных профессий в Украине стали военнообязанными: смотрите видео