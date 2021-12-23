Подробности раскрыл начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Он подчеркнул, что постановку на воинский учет проведут до конца следующего года.
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До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или организации, а также сами женщины, не будут привлечены к административной ответственности,
– подчеркнул Горбач.
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В течение 2022 года женщина должна уведомить руководителя своего предприятия и явиться в центр комплектования. На этом этапе необходимо выяснить, подлежит ли она воинскому учету. В частности, учитывая ограничения по возрасту и состоянию здоровья.
Следующий шаг – женщина пишет заявление, что хочет стать на учет. Далее необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о браке;
- рождение детей;
- окончание учебного заведения;
- справку из заведения, где работает.
Впоследствии принимается решение, подлежит ли женщина учету. Если да, ее направят на военно-врачебную комиссию по месту регистрации.
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