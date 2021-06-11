Мінреінтеграції запустило кримськотатарську версію сайту

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запустило версію свого сайту кримськотатарською мовою. Ініціативу розпочали у тестовому режимі.

Переклад офіційного сайту Мінреінтеграції кримськотатарською мовою впровадили у межах розвитку та підтримки мови корінних народів. Водночас відповідне рішення є важливим елементом у питанні щодо реалізації концепції розвитку кримськотатарської мови та подальшої реалізації проєкту закону "Про корінні народи".

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"Ми вже почали рухатись у напрямку реалізації прийнятої 7 квітня Урядом Концепції розвитку кримськотатарської мови, вже подано до Верховної Ради проєкт закону "Про корінні народи". І наразі паралельно зі зверненнями до компанії Google та Duolingo, ми почали з себе і запустили в тестовому режимі кримськотатарську версію вебсайту Міністерства", – заступник міністра Снавер Сейтхалілєв.

Він додав, що їхньою метою є забезпечити всебічний розвиток та функціонування мови корінних народів України поряд з державною мовою в усіх сферах суспільного життя.

Коли відбудеться повноцінний запуск

Згідно з повідомленням пресслужби Мінреінтеграції, наразі триває процес перекладу інформації, яка вже існує на сайті, та наповнення його новою інформацією кримськотатарською мовою. Повноцінний запуск планують завершити після закінчення усіх технічних робіт, протягом 2 – 3 місяців.

Мінреінтеграції зверталося до корпорації Google LLC з проханням додати кримськотатарську мову у сервіс Google Translate, а також – до компанії Duolingo з пропозицією започаткувати курс з вивчення кримськотатарської мови на відповідному сервісі.

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Ситуація навколо кримськотатарської мови: коротко