Документ ухвалений Держдумою назвали "Про ініціативу влади України щодо виключення російського та інших народів з числа корінних народів України". У ньому, наголошує Бабін, визнання Україною прав кримських караїмів та кримчаків назвали "ідеологічним обґрунтуванням громадянської війни на Сході України".

Раніше Чергова істерика: Держдума Росії обурилася законопроєктом Зеленського про корінні народи

Держдума відмовила етнічним росіянам у державності

Росіяни сьогодні офіційно втратили власну державність. Адже саме 8 червня 2021 року Держдума РФ схвалила феноменальну заяву щодо законопроєкту "Про корінні народи України", внесеному президентом Зеленським до Верховної Ради як невідкладний,

– написав Бабін.

Український науковець наголосив, що парламент Росії зазначив, що росіяни та усі значні етнічні групи України є "корінними народами". Таким чином Держдума відмовила усім етнічним росіянам у власній державності.

Статус корінних народів передбачає їх недержавний характер

Адже статус корінних народів, за міжнародним правом та практикою цивілізованих країн світу, передбачає їх виключно недержавний характер, відсутність власного державного утворення отриманого в рамках права на самовизначення. Яке у корінних народів – тільки внутрішнє,

– пояснив Бабін.

У самій Росії, пише експредставник президента в АРК, "забули", що у праві корінних народів відмовили усім автохтонним недержавним етносам загарбаних Росією в різні часи земель, які нараховують більше ніж 50 тисяч осіб. Визнані корінні народи Росії – лише нечисельні та й їхній перелік часом змінюється.

Важливо! Бабін наголосив, що у списки корінних народів з 2014 Росія не включила ані кримських татар, ані малочисельних караїмів та кримчаків.

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В Росії – феноменальна істерика

Феноменальна істерика РФ свідчить що влада України наразі крутить в руках справжню "кощеєву голку". Що ж. Хотілося б подивитися на народних депутатів, особливо правлячої фракції, які після цієї заяви Держдуми будуть тягнути із схваленням президентського законопроєкту,

– завершив Бабін.

Що відомо про реакцію Росії на законопроєкт Зеленського

Заяву щодо законопроєкту, ініційованого Зеленським, Держдума оприлюднила 8 червня. Документ назвали "образою історичної пам'яті". Росіяни пригрозили Києву зверненням до Міжпарламентської асамблеї СНД, парламентських асамблей ОДКБ, ОБСЄ і Ради Європи