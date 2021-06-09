Документ, принятый Госдумой, назвали "Об инициативе власти Украины относительно исключения русского и других народов из числа коренных народов Украины". В нем, отмечает Бабин, признание Украиной прав крымских караимов и крымчаков назвали "идеологическим обоснованием войны на Востоке Украины".

Ранее Очередная истерика: Госдума России возмутилась законопроектом о коренных народах

Госдума отказала этническим россиянам в государственности

Россияне сегодня официально потеряли свою государственность. Ведь именно 8 июня 2021 года Госдума РФ одобрила феноменальное заявление по законопроекту "О коренных народах Украины", внесенному президентом Зеленским в Верховную Раду как неотложный,

– написал Бабин.

Украинский ученый отметил, что парламент России отметил, что россияне и все значительные этнические группы Украины являются "коренными народами". Таким образом Госдума отказала всем этническим русским в собственной государственности.

Статус коренных народов предусматривает их негосударственный характер

Ведь статус коренных народов, по международному праву и практике цивилизованных стран мира, предполагает их исключительно негосударственный характер, отсутствие собственного государственного образования, полученного в рамках права на самоопределение. Какое у коренных народов – только внутреннее,

– пояснил Бабин.

В самой России, пишет экс-представитель президента в АРК, "забыли", что в праве коренных народов отказали всем автохтонным негосударственным этносам захваченных Россией в разные времена земель, которые насчитывающие более 50 тысяч человек. Признанные коренные народы России – лишь немногочисленные, и их перечень иногда меняется.

Важно! Бабин отметил, что в списки коренных народов с 2014 года Россия не включила ни крымских татар, ни малочисленных караимов и крымчаков.

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В России – феноменальная истерика

Феноменальная истерика РФ свидетельствует, что власть Украины пока крутит в руках настоящую "кощеевую иглу". Что ж. Хотелось бы посмотреть на народных депутатов, особенно правящей фракции, которые после этого заявления Госдумы будут тянуть с одобрением президентского законопроекта,

– завершил Бабин.

Что известно о реакции России на законопроект Зеленского

Заявление о законопроекте, инициированном Зеленским, Госдума обнародовала 8 июня. Документ назвали "оскорблением исторической памяти". Россияне пригрозили Киеву обращением в Межпарламентскую ассамблею СНГ, парламентские ассамблеи ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы