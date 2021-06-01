Перемогти народ неможливо. Таку думку актор, режисер та заслужений артист Сеітаблаєв висловив у програмі "11 запитань".

Читайте повне інтерв'ю Кримчани гуртуються за законом фізики, – інтерв'ю Сеітаблаєва про тиск та супротив у Криму

Сеітаблаєв: Ще нікому не вдавалось нас перемогти

За його словами, серед своїх земляків у Криму він бачить багато схожого на ті часи, коли жили в місцях депортації. "Є внутрішня еміграція – не всередині себе, а всередині того оточення, наративу, ціннісної системи координат, яка в тобі відгукується", – розповів Сеітаблаєв.

Це, як він вважає, є зазвичай земляки або громадяни з проукраїнською позицією, яких не так мало в Криму

Нас можна знищити. Так, можна, але перемогти – ні. Ще нікому не вдавалося, і цим теж не вдасться,

– наголосив режисер.

Він зауважив, що є багато прикладів, коли люди гуртуються за законом фізики – чим сильніший тиск, тим сильніший супротив. Тому Сеітаблаєв знає, як їм непросто.

Варто прочитати Хто ти такий, щоб обирати владу, – Сеітаблаєв гостро звернувся до українців, які не знають мови

Інтерв'ю із Ахтемом Сеітаблаєвим: дивіться відео