Минреинтеграции запустило крымскотатарскую версию сайта

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило версию своего сайта на крымскотатарском языке. Инициативу начали в тестовом режиме.

Перевод официального сайта Минреинтеграции на крымскотатарский язык внедрили в рамках развития и поддержки языка коренных народов. В то же время соответствующее решение является важным элементом в вопросе реализации концепции развития крымскотатарского языка и дальнейшей реализации проекта закона "О коренных народах".

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"Мы уже начали двигаться в направлении реализации принятой 7 апреля правительством Концепции развития крымскотатарского языка, уже поданного в Верховную Раду проект закона "О коренных народах". И пока параллельно с обращениями в компании Google и Duolingo, мы начали с себя и запустили в тестовом режиме крымскотатарскую версию вебсайта Министерства", – заместитель министра Снавер Сейтхалилев.

Он добавил, что их целью является обеспечить всестороннее развитие и функционирование языка коренных народов Украины наряду с государственным языком во всех сферах общественной жизни.

Когда состоится полноценный запуск

Согласно сообщению пресс-службы Минреинтеграции, сейчас идет процесс перевода информации, которая уже существует на сайте и наполнения его новой информацией на крымскотатарском языке. Полноценный запуск планируется завершить после окончания всех технических работ, в течение 2 – 3 месяцев.

Минреинтеграции обращалось в корпорации Google LLC с просьбой добавить крымскотатарский язык в сервис Google Translate, а также – в компании Duolingo с предложением начать курс по изучению крымскотатарского языка на соответствующем сервисе.

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Ситуация вокруг крымскотатарского языка: коротко