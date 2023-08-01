Білорусь домовляється з Іраном про виробництво "Шахедів" на своїй території, – ISW

Мінськ і Тегеран поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні. Білорусь, ймовірно, домовляється про виробництво дронів-камікадзе на своїй території.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни, пише 24 Канал. До речі, раніше до Білорусі приїжджали іранські інженери.

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Білорусь та Іран підписали меморандум

У неділю, 31 липня білоруський міністр оборони генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану на зустріч зі своїм колегою – бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані. Зокрема, аби підписати Меморандум про взаєморозуміння та план двостороннього військового співробітництва на 2023 рік.

Аналітики зауважили, що на посаді міністра оборони Ірану Аштіані, перш за все, відповідає за ведення переговорів про військові придбання та продаж. Тому він і Хренін, ймовірно, обговорювали угоди щодо зброї.

Можливо, Білорусь також намагалася укласти угоду щодо виробництва Іраном безпілотників "Shahed" на території Білорусі після перших повідомлень про те, що Іран намагався перетворити завод у Гомельській області Білорусі на завод з виробництва "Shahed",

– зазначили в ISW.

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Зверніть увагу! Ще у травні речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що Іран, ймовірно, хоче перекинути виробництво дронів у Білорусь. Влада Тегерану прагне уникнути західних санкцій й тиску від інших країн.

До речі, відомо, що іранські інженери з робочим відрядженням відвідали "Гомельський радіозавод" за організації ФСБ та КДБ. Під час відрядження обговорювалася можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе. Окрім того, раніше наше підпілля повідомляло те, що на базі Гомельського заводу проводили доукомплектацію дронів.