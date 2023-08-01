Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни, пише 24 Канал. До речі, раніше до Білорусі приїжджали іранські інженери.

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Білорусь та Іран підписали меморандум

У неділю, 31 липня білоруський міністр оборони генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану на зустріч зі своїм колегою – бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані. Зокрема, аби підписати Меморандум про взаєморозуміння та план двостороннього військового співробітництва на 2023 рік.

Аналітики зауважили, що на посаді міністра оборони Ірану Аштіані, перш за все, відповідає за ведення переговорів про військові придбання та продаж. Тому він і Хренін, ймовірно, обговорювали угоди щодо зброї.

Можливо, Білорусь також намагалася укласти угоду щодо виробництва Іраном безпілотників "Shahed" на території Білорусі після перших повідомлень про те, що Іран намагався перетворити завод у Гомельській області Білорусі на завод з виробництва "Shahed",

– зазначили в ISW.

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