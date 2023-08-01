Беларусь договаривается с Ираном о производстве "Шахедов" на своей территории, – ISW

Минск и Тегеран углубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России в Украине. Беларусь, вероятно, договаривается о производстве дронов-камикадзе на своей территории.

Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны, пишет 24 Канал. Кстати, раньше в Беларусь приезжали иранские инженеры.

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Беларусь и Иран подписали меморандум

В воскресенье, 31 июля, белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран на встречу со своим коллегой – бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани. В частности, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и плане двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

Аналитики отметили, что в должности министра обороны Ирана Аштиани, прежде всего, отвечает за ведение переговоров о военных приобретениях и продажах. Потому он и Хренин, вероятно, обсуждали соглашения относительно оружия.

Возможно, Беларусь также пыталась заключить соглашение о производстве Ираном беспилотников "Shahed" на территории Беларуси после первых сообщений о том, что Иран пытался превратить завод в Гомельской области Беларуси в завод по производству "Shahed",

– отметили в ISW.

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Обратите внимание! Еще в мае спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что Иран, вероятно, хочет перебросить производство дронов в Беларусь. Власти Тегерана стремятся избежать западных санкций и давления от других стран.

Кстати, известно, что иранские инженеры с рабочей командировкой посетили "Гомельский радиозавод" при организации ФСБ и КГБ. В ходе командировки обсуждалась возможность системной наладки производства дронов-камикадзе. Кроме того, ранее наше подполье сообщало о том, что на базе Гомельского завода проводили доукомплектацию дронов.