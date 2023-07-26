Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, увеличением производства дронов Россия пытается переломить ход войны.
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Есть ли в "Шахедах" компоненты третьих стран
БПЛА "Шахед", переданные России Ираном, в большинстве своем атакуют не военные цели, а гражданскую инфраструктуру. Соответственно страны, причастные к его производству, являются спонсорами убийства детей, женщин и стариков.
"Сегодня можем констатировать, что в этих беспилотниках "Шахед" могут находиться не только иранские компоненты, но и компоненты других стран", – отметил секретарь СНБО.
Важно Ирландия отреагировала на вероятное попадание деталей ее производства в "Шахеды"
Если это будет доказано, Украина опубликует публичный отчет об иностранных компонентах иранского беспилотника. Такой шаг побуждает наших партнеров эффективнее контролировать распространение своих изделий.
Почему Россия делает ставку на беспилотники
По словам Данилова, украинская разведка знает практически о каждом шаге противника по производству ударных БПЛА. Российская ставка на беспилотники является попыткой переломить ход войны нетрадиционным вооружением.
"Конечно, за более чем 500 дней войны они поняли, что победить нас таким образом они не могут. Поэтому они делают выводы из своих ошибок на первом этапе войны и готовят более серьезные вызовы для наших военных", – отметил Данилов.
Алексей Данилов об угрозе российских дронов: смотрите видео
Что известно о российских ударных БПЛА
- Основными российскими ударными беспилотниками являются "Ланцет" и "Шахед". Первые используют для того, чтобы поражать малоподвижную технику в радиусе 40 километров. Украинская разведка признала эффективность данной разработки.
- "Шахеды" же Россия получила от Ирана, также давшего разрешение стране-агрессорке на производство этих беспилотников. "Шахеды" могут лететь на расстояние до 900 километров, неся при этом около 15 килограммов взрывчатки.
- Для того чтобы эффективно уничтожать "Шахеды", Украине нужно больше зенитных ракетных комплексов с радиолокационной системой наведения. Таковы в частности ЗРК Gepard, которые этой зимой прозвали "убийцами "Шахедов".
- Недавно российские пропагандисты кичились увеличением производства "Ланцетов". Для противодействия их Вооруженные Силы используют обычные сетки, которые крепят на мачты высотой около 5 метров. Взрывной заряд "Ланцетов" относительно небольшой и не может уничтожить технику иначе, чем прямым попаданием.