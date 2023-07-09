Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Чиновник объяснил, какие БПЛА использует Россия и от чего зависит эффективность работы Вооруженных Сил.

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Как Вооруженные Силы противодействуют "Ланцетам"

Россия использует в войне с Украиной два основных типа ударных беспилотников, существенно отличающихся по своим характеристикам и методу применения.

"Ланцет" может поражать цель на расстоянии 40 километров. Фактически это барражирующий боеприпас с небольшой взрывной частью. В большинстве случаев его используют против военной техники на фронте. В частности, на этой неделе Минобороны заявило, что "Ланцет" замедляет наступление ВСУ на Юге.

Беспилотник может выполнять свои задачи только днем, потому что ему нужно иметь визуальную привязку к цели. В его корпус встроена камера, с помощью которой оператор управляет этим боеприпасом.

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"Во время полета его достаточно просто увидеть в небе. Мы предупреждаем визуальные посты наблюдения и фиксируем БПЛА на радаре", – объясняет Игнат.

Вооруженные Силы уже научились уничтожать этот тип БПЛА из пулеметов. Но цель действительно сложна, поэтому то и дело приходится применять обычные "дачные" сетки, которые натягивают между специальных мачт.

Из-за небольшого количества взрывчатки "Ланцет" эффективен только при прямом попадании в цель. Взрыв даже в нескольких метрах от нее уже не будет представлять опасности для нашей техники.

Почему непросто уничтожить "Шахед"

Иранский дрон является значительно более мощным оружием, которое может нести до 15 килограммов взрывчатки и лететь на расстояние до 900 километров.

В отличие от "Ланцетов", "Шахеды" достигают своей цели, используя GPS-координаты. Это позволяет использовать их ночью, когда увидеть беспилотник не так-то просто.

Важно! БпЛА "Шахед-131" и "Шахед-136" Россия получила от Ирана осенью 2022 года. Дешевые иранские дроны оказались достаточно эффективными, поэтому оккупанты решили построить на своей территории завод для их производства.

Лучше всего иранские дроны обезвреживают радиолокационные средства: например, немецкий ЗРК "Гепард".

Также для противодействия этому БПЛА используют мобильные огневые группы, которые могут обнаружить цель с помощью прожекторов. Правда, такие группы имеют ограниченный радиус поражения, и для того, чтобы сбить "Шахед", они должны оказаться в нужном месте в нужное время.

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