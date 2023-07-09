Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Чиновник объяснил, какие БПЛА использует Россия и от чего зависит эффективность работы Вооруженных Сил.
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Как Вооруженные Силы противодействуют "Ланцетам"
Россия использует в войне с Украиной два основных типа ударных беспилотников, существенно отличающихся по своим характеристикам и методу применения.
"Ланцет" может поражать цель на расстоянии 40 километров. Фактически это барражирующий боеприпас с небольшой взрывной частью. В большинстве случаев его используют против военной техники на фронте. В частности, на этой неделе Минобороны заявило, что "Ланцет" замедляет наступление ВСУ на Юге.
Беспилотник может выполнять свои задачи только днем, потому что ему нужно иметь визуальную привязку к цели. В его корпус встроена камера, с помощью которой оператор управляет этим боеприпасом.
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"Во время полета его достаточно просто увидеть в небе. Мы предупреждаем визуальные посты наблюдения и фиксируем БПЛА на радаре", – объясняет Игнат.
Вооруженные Силы уже научились уничтожать этот тип БПЛА из пулеметов. Но цель действительно сложна, поэтому то и дело приходится применять обычные "дачные" сетки, которые натягивают между специальных мачт.
Из-за небольшого количества взрывчатки "Ланцет" эффективен только при прямом попадании в цель. Взрыв даже в нескольких метрах от нее уже не будет представлять опасности для нашей техники.
Почему непросто уничтожить "Шахед"
Иранский дрон является значительно более мощным оружием, которое может нести до 15 килограммов взрывчатки и лететь на расстояние до 900 километров.
В отличие от "Ланцетов", "Шахеды" достигают своей цели, используя GPS-координаты. Это позволяет использовать их ночью, когда увидеть беспилотник не так-то просто.
Лучше всего иранские дроны обезвреживают радиолокационные средства: например, немецкий ЗРК "Гепард".
Также для противодействия этому БПЛА используют мобильные огневые группы, которые могут обнаружить цель с помощью прожекторов. Правда, такие группы имеют ограниченный радиус поражения, и для того, чтобы сбить "Шахед", они должны оказаться в нужном месте в нужное время.
Юрий Игнат о работе Воздушных сил: смотрите видео
Возможно ли полностью устранить угрозу с неба
- В ночь на 8 июля Россия атаковала Кропивницкий и Кривой Рог "Шахедами". Воздушные Силы смогли сбить 5 беспилотников. К сожалению, в Кривом Роге были попадания в сельскохозяйственное предприятие, в результате чего 1 человек был ранен.
- К сожалению, Воздушным Силам не всегда удается сбивать 100% вражеских дронов. По словам Игната, успех в сбитии БПЛА зависит от обстоятельств, а также сил и средств того или иного региона.
- Также спикер Воздушных Сил отметил, что потенциальное получение F-16 помогло бы Украине сбивать больше российских ракет и беспилотников.