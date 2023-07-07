В марте этого года на вооружении у России появились дроны "Привет", однако новые БПЛА не страшны для ВСУ. Зенитчики с позывными Демон, Смайл и Фома рассказали, как сбивают, в том числе, эти воздушные цели. Происходит это достаточно быстро.

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Как установки помогают сбивать вражеские дроны

Отметим, что подразделение этих военных воюет в Донецкой области. Его задача – прикрывать артустановки Сил обороны, другую технику и людей от врага.

Собственно, помогает сбивать российские беспилотники установка ЗУ-23-2. Хотя эта зенитная система изготовлена в период с 1961 по 1971 год, однако, по словам самих зенитчиков, свои функции она хорошо выполняет и по настоящее время.

Ребята увидели на картинке, которая в нашем районе летает вражеский беспилотник, или услышали, как он работает... Уехали, отработали по нему. Попали по нему или нет, видно сразу. После этого ребята прячутся в укрытие,

– рассказал Демон.

Кроме того, он вспомнил, что был день, когда они поразили три цели: беспилотник российского производства "Орлан-10", который сопровождали два "Ланцеты".

Как известно, первый имеет устаревшую оптику и работает достаточно громко, благодаря чему его нетрудно заметить, но два других – довольно опасно для украинской техники.

"Ланцет" работает против бронетехники, его цели это танки и артиллерия. Для сравнения, Shaheed может работать по любым целям,

– объяснил Фома.

Однако это не помешало нашим защитникам сбить эти дроны. Помог им в этом, в частности, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Как зенитчики на Донбассе сбивают вражеские беспилотники: смотрите видео Ukrainian Witness

Обратите внимание! Также у россиян есть БПЛА Zala, который плохо заметен в небе, ведь сливается с облаками. Отдельно стоит сказать о новых ударных дронах "Привет" – их не нужно искать в небе, поскольку они летают очень низко над землей. Кроме того, оккупанты часто запускают низко "Ланцеты", чтобы их было труднее сбивать зенитчикам.