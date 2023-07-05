Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, россияне используют примерно 40 тысяч дронов-камикадзе в месяц.

Читайте также Силы обороны наступают в районе Бахмута и на Юге: карта боевых действий на 5 июля

"Из-за преданности, глубоких просчетов нашего командования, помощи западных партнеров мы используем гораздо мощное оружие, ПВО и так далее. Мы давим на врага и имеем разного рода успехи", – сказал военный.

Локальные победы ВСУ

Егор Фирсов отметил, что у врага преимущество в применении беспилотников, в частности "Ланцетов". Однако главное не количество, а то, как применять дроны. Иногда ВСУ используют свадебные беспилотники DJI Mavic значительно эффективнее, чем россияне более мощные виды дронов.

Например, сбросы, которые мы делаем с ВОГ (осколочный боеприпас – 24 Канал) из свадебного DJI Mavic – это тоже наше ноу-хау. У нас не было другого выхода, чем придумывать, как при меньшем количестве БК насыпать врагу и иметь преимущество. Сейчас у нас есть локальные, но все-таки победы,

– подчеркнул он.

Фирсов о ситуации на фронте: смотрите видео

Что происходит на фронте: последние новости