Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. За його словами, росіяни використовують приблизно 40 тисяч дронів-камікадзе на місяць.

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"Через відданість, глибокі прорахунки нашого командування, допомоги західних партнерів ми використовуємо набагато потужну зброю, ППО і так далі. Ми тиснемо на ворога і маємо різного роду успіхи", – сказав військовий.

Локальні перемоги ЗСУ

Єгор Фірсов зазначив, що ворог має перевагу у застосуванні безпілотників, зокрема "Ланцетів". Однак головне не кількість, а те, як застосовувати дрони. Інколи ЗСУ використовують весільні безпілотники DJI Mavic значно ефективніше, ніж росіяни потужніші види дронів.

Наприклад, скиди, які ми робимо з ВОГ (осколковий боєприпас – 24 Канал) з весільного DJI Mavic – це також наше ноу-хау. Ми не мали іншого виходу, ніж вигадувати, як за меншої кількості БК насипати ворогу та мати якусь перевагу. Зараз ми маємо локальні, але все-таки перемоги,

– підкреслив він.

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