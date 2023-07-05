Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. За його словами, росіяни використовують приблизно 40 тисяч дронів-камікадзе на місяць.
Читайте також Сили оборони наступають в районі Бахмута та на Півдні: карта бойових дій на 5 липня
"Через відданість, глибокі прорахунки нашого командування, допомоги західних партнерів ми використовуємо набагато потужну зброю, ППО і так далі. Ми тиснемо на ворога і маємо різного роду успіхи", – сказав військовий.
Локальні перемоги ЗСУ
Єгор Фірсов зазначив, що ворог має перевагу у застосуванні безпілотників, зокрема "Ланцетів". Однак головне не кількість, а те, як застосовувати дрони. Інколи ЗСУ використовують весільні безпілотники DJI Mavic значно ефективніше, ніж росіяни потужніші види дронів.
Наприклад, скиди, які ми робимо з ВОГ (осколковий боєприпас – 24 Канал) з весільного DJI Mavic – це також наше ноу-хау. Ми не мали іншого виходу, ніж вигадувати, як за меншої кількості БК насипати ворогу та мати якусь перевагу. Зараз ми маємо локальні, але все-таки перемоги,
– підкреслив він.
Фірсов про ситуацію на фронті: дивіться відео
Що відбувається на фронті: останні новини
- Українські воїни продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямку. Окрім того, у районі міста-фортеці Бахмут.
- Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої.
- Минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області. Окрім того, здійснив 47 авіаційних ударів та 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.
- Упродовж доби 40 бойових зіткнень відбулося на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу росіян, 3 – по ЗРК та 1 – по пункту управління ворога. Наші захисники знищили 5 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
- Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби.