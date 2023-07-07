У березні цього року на озброєнні у Росії з'явились дрони "Прівєт", однак нові БпЛА не страшні для ЗСУ. Зенітники із позивними Демон, Смайл та Фома розповіли, як збивають, у тому числі ці повітряні цілі. Відбувається це досить швидко.

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Як установки допомагають збивати ворожі дрони

Зазначимо, що підрозділ цих військових воює на Донеччині. Його завдання – прикривати артустановки Сил оборони, іншу техніку та людей від ворога.

Власне, допомагає збивати російські безпілотники установка ЗУ-23-2. Хоч ця зенітна система виготовлена між у період від 1961 до 1971 року, проте, за словами самих зенітників, свої функції вона добре виконує і по цей час.

Хлопці побачили на картинці, що у нашому районі літає ворожий безпілотник, або почули, як він працює... Виїхали, відпрацювали по ньому. Попали по ньому чи ні, видно одразу. Після цього хлопці ховаються в укриття,

– розповів Демон.

Окрім того, він згадав, що був день, коли вони вразили три цілі: безпілотник російського виробництва "Орлан-10", який супроводжували два "Ланцети".

Як відомо, перший має застарілу оптику та працює досить гучно, завдяки чому його не важко помітити, в от два інші – є доволі небезпечним для української техніки.

"Ланцет" працює проти бронетехніки, його цілі це танки та артилерія. Для порівняння, Shaheed може працювати по будь-яких цілях,

– пояснив Фома.

Однак це не завадило нашим захисникам збити ці дрони. Допоміг їм у цьому, зокрема, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

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Зверніть увагу! Також росіяни мають БпЛА Zala, який погано помітний у небі, адже зливається з хмарами. Окремо варто сказати про нові ударні дрони "Прівєт" – їх не потрібно шукати в небі, оскільки вони літають дуже низько над землею. Окрім того, окупанти часто запускають низько "Ланцети", аби їх було важче збивати зенітникам.