Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Посадовець пояснив, які БпЛА використовує Росія та від чого залежить ефективність протидії їм.

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Як Збройні Сили протидіють "Ланцетам"

Росія використовує у війні з Україною два основні типи ударних безпілотників, які суттєво відрізняються за своїми характеристиками та методом застосування.

"Ланцет" може вражати ціль на відстані 40 кілометрів. Фактично, це баражувальний боєприпас із невеликою вибуховою частиною. Здебільшого його використовують проти військової техніки на фронті. Зокрема, цього тижня Міноборони заявило, що "Ланцет" сповільнює наступ ЗСУ на Півдні.

Безпілотник може виконувати свої задачі тільки вдень, тому що йому потрібно мати візуальну прив’язку до цілі. В його корпус вбудована камера, за допомогою якої оператор керує цим боєприпасом.

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"Під час польоту його досить просто побачити у небі. Ми попереджаємо візуальні пости спостереження та фіксуємо БпЛА на радарі", – пояснює Ігнат.

Збройні Сили вже навчилися знищувати цей тип БпЛА з кулеметів. Але ціль є справді складною, тому раз по раз доводиться застосовувати звичайні "дачні" сітки, які натягують між спеціальних щогл.

Через невелику кількість вибухівки "Ланцет" ефективний лише при прямому влучанні в ціль. Вибух навіть у кількох метрах вже не становитиме небезпеки для нашої техніки.

Чому непросто знищити "Шахед"

Іранський дрон є значно потужнішою зброєю, яка може нести до 15 кілограмів вибухівки та летіти на відстань до 900 кілометрів.

На відміну від "Ланцета", "Шахедам" досягає своєї цілі, використовуючи GPS-координати. Це дозволяє використовувати його вночі, коли побачити його не так просто.

Важливо! Безпілотники "Шахед-131" і "Шахед-136" Росія отримала від Ірану восени 2022 року. Дешеві іранські дрони виявились досить ефективними, тож окупанти вирішили побудувати на своїй території завод для їхнього виробництва.

Найкраще іранські дрони знешкоджують засоби із радіолокаційним наведенням: наприклад, німецький ЗРК "Гепард".

Також для протидії цьому БпЛА використовують мобільні вогневі групи, які можуть виявити ціль за допомогою прожекторів. Щоправда, такі групи мають обмежений радіус ураження, і для того, щоб збити "Шахед", вони мають опинитися в потрібному місці в потрібний час.

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