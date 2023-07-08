Российские захватчики запустили "Шахеды" с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарска Краснодарского края. Всего удалось сбить 5 вражеских дронов.

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Предварительно, без жертв

К сожалению, часть российских беспилотников не удалось перехватить.

"Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине,

– отметили в Воздушных силах.

Добавили, по предварительным данным, обошлось без жертв. Об ущербе и ликвидации последствий сообщат местные военные администрации.

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Последствия ночной атаки