Российские захватчики запустили "Шахеды" с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарска Краснодарского края. Всего удалось сбить 5 вражеских дронов.

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Предварительно, без жертв

К сожалению, часть российских беспилотников не удалось перехватить.

"Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине,
– отметили в Воздушных силах.

Добавили, по предварительным данным, обошлось без жертв. Об ущербе и ликвидации последствий сообщат местные военные администрации.

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Последствия ночной атаки

  • Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович отметил, что, по предварительным данным, на территории области обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.
  • Тем временем в Кривом Роге россияне попали по сельскохозяйственному предприятию. Один ангар уничтожен полностью, другой – частично. Кроме того, повреждено 7 грузовиков.
  • Также в результате атаки вспыхнули сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 квадратных метров. Его уже потушили.
  • Пострадал 26-летний мужчина. Его в состоянии средней тяжелой госпитализировали с обломочными ранениями бедра.