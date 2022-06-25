У Мінцифри пояснили, як скористатися швидкісним інтернетом на окупованих територіях

Російські війська роблять усе, щоб утримати контроль над захопленими територіями. Зокрема, обмежують доступ до інтернету. У Мінцифри розповіли, як користуватися інтернетом у тимчасово окупованих містах.

Росіянам необхідно зробити все, щоб не дати людям змогу отримувати правдиву інформацію. Проте в Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як можна безпечно та повноцінно користуватися інтернетом навіть під окупацією.

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Як окупанти обмежують доступ до інтернету

Коли росіяни беруть під контроль те чи інше місто, вони вимагають усіх провайдерів перейти на точки обміну інтернет-трафіком окупантів. Це передбачає всі ті ж обмеження, які вже є для жителів Росії:

відсутні інстаграм, фейсбук та інші сервіси, які заблоковані на території агресора;

все з'єднання перебуває під тотальним контролем спецслужб окупантів.

Якщо провайдер відмовляється, йому погрожують і забирають бізнес телеком-компанії.

Як користуватися інтернетом на окупованих територіях

У Мінцифри зазначили, що для вільного доступу до всіх ресурсів варто використовувати VPN-сервіси. Окрім цього, вони допоможуть вберегтися від відстежування трафіку та поведінки користувачів російськими спецслужбами.

Також це знімає обмеження швидкості, якщо такі наявні для певної місцевості. Для прикладу, в Росії так обмежена швидкість твіттера.

Чому США вкладають гроші у VPN для росіян

Від 24 лютого уряд Сполучених Штатів майже у 2 рази збільшив фінансування своїх VPN проєктів. Це потрібно, щоб допомогти росіянам обходити блокування ЗМІ та соцмереж.

Американські урядовці вважають, що таким чином зможуть давати користувачам у країні агресорі правдиву інформацію. Тому пропаганда Кремля ставатиме менш результативною.

Коли про це стало відомо, одразу з'явилася реакція влади Росії. У їхній Держдумі заявили, що такі дії є частиною інформаційної боротьби проти Росії.

У Росії заблокували українські ЗМІ

У березні стало відомо, що Роскомнагляд наклав обмеження на користування великою кількістю медіа України. Таким чином там практично визнали, що українська інформаційна боротьба все ж є ефективною.

Поміж заблокованих ЗМІ були сайти:

24 каналу;

ТСН;

ZAXID.NET;

"Сегодня";

"Дзеркало тижня";

"Цензор.НЕТ";

Vesti.ua;

Depo.ua;

Delo.ua.

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