У Мінцифри пояснили, як скористатися швидкісним інтернетом на окупованих територіях
Джерело:Міністерство цифрової трансформації
Російські війська роблять усе, щоб утримати контроль над захопленими територіями. Зокрема, обмежують доступ до інтернету. У Мінцифри розповіли, як користуватися інтернетом у тимчасово окупованих містах.
Росіянам необхідно зробити все, щоб не дати людям змогу отримувати правдиву інформацію. Проте в Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як можна безпечно та повноцінно користуватися інтернетом навіть під окупацією.
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Як окупанти обмежують доступ до інтернету
Коли росіяни беруть під контроль те чи інше місто, вони вимагають усіх провайдерів перейти на точки обміну інтернет-трафіком окупантів. Це передбачає всі ті ж обмеження, які вже є для жителів Росії:
- відсутні інстаграм, фейсбук та інші сервіси, які заблоковані на території агресора;
- все з'єднання перебуває під тотальним контролем спецслужб окупантів.
Якщо провайдер відмовляється, йому погрожують і забирають бізнес телеком-компанії.
Як користуватися інтернетом на окупованих територіях
У Мінцифри зазначили, що для вільного доступу до всіх ресурсів варто використовувати VPN-сервіси. Окрім цього, вони допоможуть вберегтися від відстежування трафіку та поведінки користувачів російськими спецслужбами.
Також це знімає обмеження швидкості, якщо такі наявні для певної місцевості. Для прикладу, в Росії так обмежена швидкість твіттера.
Чому США вкладають гроші у VPN для росіян
Від 24 лютого уряд Сполучених Штатів майже у 2 рази збільшив фінансування своїх VPN проєктів. Це потрібно, щоб допомогти росіянам обходити блокування ЗМІ та соцмереж.
Американські урядовці вважають, що таким чином зможуть давати користувачам у країні агресорі правдиву інформацію. Тому пропаганда Кремля ставатиме менш результативною.
Коли про це стало відомо, одразу з'явилася реакція влади Росії. У їхній Держдумі заявили, що такі дії є частиною інформаційної боротьби проти Росії.
У Росії заблокували українські ЗМІ
У березні стало відомо, що Роскомнагляд наклав обмеження на користування великою кількістю медіа України. Таким чином там практично визнали, що українська інформаційна боротьба все ж є ефективною.
Поміж заблокованих ЗМІ були сайти:
- 24 каналу;
- ТСН;
- ZAXID.NET;
- "Сегодня";
- "Дзеркало тижня";
- "Цензор.НЕТ";
- Vesti.ua;
- Depo.ua;
- Delo.ua.
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