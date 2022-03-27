Один зі способів як це можна зробити – користуватися VPN. Це приватна віртуальна мережа для виходу в інтернет. За інформацією Кіберполіції, якщо використовувати VPN, то реальна IP-адреса людини не буде видима для інших сервісів з якими вона взаємодіє.
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Що робить VPN
- приховує вашу IP-адресу;
- обходить блокування, що не дають змоги під'єднатися до бажаного сервісу;
- знімає обмеження швидкості, якщо такі наявні на кінцевому сервісі для певної місцевості користувачів.
Втім, як і кожен сервіс, VPN має недоліки, зокрема:
- не завжди така безпечна, як здається (технічні дані можуть десь зберігаються і до них мають доступ треті особи);
- швидкість з'єднання з Інтернетом може бути гіршою;
- безплатні VPN мають рекламу, обмежений обсяг даних, повільне з'єднання, нестабільність роботи тощо;
- деякі VPN-додатки можуть додатково використовуватись як шкідливе програмне забезпечення.
Тож користуйтеся VPN, але пам'ятайте й про недоліки, які можуть спіткати вас.
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