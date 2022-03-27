Один из способов, как это можно сделать – пользоваться VPN. Это приватная виртуальная сеть для выхода в интернет. По информации Киберполиции, если использовать VPN, то реальный IP-адрес человека не будет виден для других сервисов, с которыми он взаимодействует.
Интересно Как ИТ индустрия приближает победу Украины
Что делает VPN
- скрывает ваш IP-адрес;
- обходит блокировку, не позволяющую подключиться к желаемому сервису;
- снимает ограничения скорости, если таковые имеются в конечном сервисе для определенной местности пользователей.
Впрочем, как и каждый сервис, VPN имеет недостатки.
- не всегда так безопасна, как кажется (технические данные могут где-то хранятся и к ним имеют доступ третьи лица);
- скорость подключения к Интернету может быть хуже;
- бесплатные VPN имеют рекламу, ограниченный объем данных, медленное соединение, нестабильность работы и т.п.;
- Некоторые VPN-приложения могут использоваться в качестве вредоносного программного обеспечения.
Итак, пользуйтесь VPN, но помните и о недостатках, которые могут постигнуть вас.
Может заинтересовать – Anonymous пригрозили сломать 40 компаний, продолжающих сотрудничать с РФ: смотрите видео