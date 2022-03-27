Один из способов, как это можно сделать – пользоваться VPN. Это приватная виртуальная сеть для выхода в интернет. По информации Киберполиции, если использовать VPN, то реальный IP-адрес человека не будет виден для других сервисов, с которыми он взаимодействует.

Интересно Как ИТ индустрия приближает победу Украины

Что делает VPN

скрывает ваш IP-адрес;

обходит блокировку, не позволяющую подключиться к желаемому сервису;

снимает ограничения скорости, если таковые имеются в конечном сервисе для определенной местности пользователей.