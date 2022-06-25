В Минцифре объяснили, как воспользоваться скоростным интернетом на оккупированных территориях
Источник:Министерство цифровой трансформации
Российские войска делают все, чтобы удержать контроль над захваченными территориями. В частности, ограничивают доступ в интернет. В Минцифре рассказали, как пользоваться интернетом во временно оккупированных городах.
Россиянам необходимо сделать все, чтобы не дать людям получать правдивую информацию. Однако в Министерстве цифровой трансформации рассказали, как можно безопасно и полноценно пользоваться интернетом даже под оккупацией.
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Как оккупанты ограничивают доступ к интернету
Когда россияне берут под контроль тот или иной город, они требуют всех провайдеров перейти на точки обмена интернет-трафиком оккупантов. Это подразумевает все те же ограничения, которые уже действуют для обитателей России:
- отсутствуют инстаграм, фейсбук и другие сервисы, которые заблокированы на территории агрессора;
- все соединение находится под тотальным контролем спецслужб оккупантов.
Если провайдер отказывается, ему угрожают и забирают бизнес телеком-компании.
Как пользоваться интернетом на оккупированных территориях
В Минцифре отметили, что для свободного доступа ко всем ресурсам следует использовать VPN-сервисы. Кроме того, они помогут уберечься от отслеживания трафика и поведения пользователей российскими спецслужбами.
Также это снимает ограничение скорости, если таковые имеются в определенной местности. К примеру, в России так ограничена скорость твиттера.
Почему США вкладывают деньги в VPN для россиян
С 24 февраля правительство Соединенных Штатов почти в 2 раза увеличило финансирование своих VPN проектов. Это нужно, чтобы помочь россиянам обходить блокировку СМИ и соцсетей.
Американские чиновники считают, что таким образом смогут давать пользователям в стране агрессору правдивую информацию. Поэтому пропаганда Кремля будет менее результативной.
Когда об этом стало известно, сразу появилась реакция властей России. В их Госдуме заявили, что подобные действия являются частью информационной борьбы против России.
В России заблокировали украинские СМИ
В марте стало известно, что Роскомнадзор наложил ограничения на использование большого количества медиа Украины. Таким образом там практически признали, что украинская информационная борьба все же эффективна.
Среди заблокированных СМИ были сайты:
- 24 канала;
- ТСН;
- ZAXID.NET;
- "Сегодня";
- "Зеркало недели";
- "Цензор.НЕТ";
- Vesti.ua;
- Depo.ua;
- Delo.ua.
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