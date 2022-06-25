Россиянам необходимо сделать все, чтобы не дать людям получать правдивую информацию. Однако в Министерстве цифровой трансформации рассказали, как можно безопасно и полноценно пользоваться Интернетом даже под оккупацией.

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Как кафиры ограничивают доступ к интернету

Когда россияне берут под контроль тот или иной город, они требуют всех провайдеров перейти на точки обмена интернет-трафиком кафиров. Это подразумевает все те же ограничения, которые уже есть для обитателей России:

отсутствуют инстаграммы, фейсбуки и другие сервисы, которые заблокированы на территории агрессора;

все соединение находится под тотальным контролем спецслужб оккупантов.

Если провайдер отказывается, ему угрожают и уносят бизнес телеком-компании.

Как пользоваться интернетом на оккупированных территориях

В Минцифре отметили, что для свободного доступа ко всем ресурсам следует использовать VPN-сервисы. Кроме того, они помогут уберечься от отслеживания трафика и поведения пользователей российскими спецслужбами.

Также это снимает ограничение скорости, если таковые имеются в определенной местности. К примеру, в России так ограничена скорость твиттера.

Почему США вкладывают деньги в VPN для россиян

С 24 февраля правительство Соединенных Штатов почти в 2 раза увеличило финансирование своих VPN проектов. Это нужно, чтобы помочь россиянам обходить блокировку СМИ и соцсетей.

Американские чиновники считают, что таким образом смогут давать пользователям в стране агрессору правдивую информацию. Поэтому пропаганда Кремля будет менее результативной.

Когда об этом стало известно, сразу появилась реакция властей России. В их Госдуме заявили, что подобные действия являются частью информационной борьбы против России.

В России заблокировали украинские СМИ

В марте стало известно, что Роскомнадзор наложил ограничения на использование большого количества медиа Украины. Таким образом там практически признали, что украинская информационная борьба все же эффективна.

Среди заблокированных СМИ были сайты:

24 канала;

ТСН;

ZAXID.NET;

"Сегодня";

"Зеркало недели";

"Цензор.НЕТ";

Vesti.ua;

Depo.ua;

Delo.ua.

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