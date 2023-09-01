Минулого року був явний фейк, а нині все "серйозно": як відбуваються "вибори" в Маріуполі

На окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, Росія проводить фейкові "вибори". Вже 31 серпня розпочалось так зване "дострокове голосування". А напередодні були завезені бюлетені для волевиявлення.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що ці "вибори" більше нагадують цирк, ніж псевдореферендум, який окупанти влаштували минулого року.

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"Голосують" не на дільницях, а "виборчих точках"

Як зазначив він, якщо минулого року проведення так званого "референдуму" було явним фейком, то нині росіяни вдають, що все відбувається "серйозно". Але від того ці "вибори" виглядають ще смішніше.

Адже до 7 вересня офіційно люди мають голосувати не на виборчих дільницях, а на так званих "виборчих точках".

Як це виглядає. На зупинці транспорту може припаркуватися автівка. З неї виносять прозору урну. З автівки також вивалюються незрозумілий військові, які починають хапати всіх навкруги, аби ті "проголосували",

– пояснив радник міського голови Маріуполя.

Водночас документи у тих, хто "голосує", ніхто не перевіряє. Дані людей записують з їх слів. Потім видають бюлетень, й ті, хто "голосують", кидають його в урну, поставивши позначку за умовною невеликою ширмою. І всі вдають, це "таємне голосування".

Документи не перевіряють

Інший спосіб "голосування" здійснюють так звані "мобільні патрулі", які вештаються по місту. Так само відбувалось й рік тому під час проведення псевдореферендуму. 2 – 3 людини у супроводі військових блукають по приватному сектору, заходять з урнами в будинки, дають бюлетені і люди "голосують". Документи знову ж таки ніхто не перевіряє.

"А от у багатоповерхівках вони діють інакше: встановлюють стіл, на ньому – щось на кшталт ширми та урну для "голосування". І люди мають приходити й голосувати", – відзначив Андрющенко.

Як проходять фейкові "вибори" на окупованих територіях: дивіться відео

В Маріуполь завезли донеччан

Водночас ситуація для окупантів ускладнюється тим, що 90% людей, залучених в організації цієї "вистави", не є маріупольцями, це – донеччани.

Адже торік маріупольцям, що брали участь в організації псевдореферендуму, пообіцяли заплатити шалені гроші. І як це притаманно росіянам, принаймні на окупованих територіях, всіх кинули і не заплатили гроші. А тому цього року ніхто з маріупольців працювати на "виборах" не став,

– пояснив радник міського голови.

Саме тому окупантам довелося привезти до Маріуполя донеччан, які не знають міста, не знають людей. Вони вештаються по місту та здебільшого ведуть розмови про відмінність Маріуполя, в якому наче "щось будується", від Донецька, де 8 років нічого не робиться.

"А взагалі, це смішна ситуація, якщо спостерігати за нею ззовні", – наголосив Петро Андрющенко.

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