В прошлом году был явный фейк, а сейчас все "серьезно": как проходят "выборы" в Мариуполе

На оккупированных территориях, в частности в Мариуполе, Россия проводит фейковые "выборы". Уже 31 августа началось так называемое "досрочное голосование". А накануне были завезены бюллетени для волеизъявления.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что эти "выборы" больше напоминают цирк, чем псевдореферендум, который оккупанты устроили в прошлом году.

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"Голосуют" не на участках, а "избирательных точках"

Как отметил он, если в прошлом году проведение так называемого "референдума" было явным фейком, то сейчас россияне делают вид, что все происходит "серьезно". Но оттого эти "выборы" выглядят еще смешнее.

Ведь до 7 сентября официально люди должны голосовать не на избирательных участках, а на так называемых "избирательных точках".

Как это выглядит. На остановке транспорта может припарковаться автомобиль. Из него выносят прозрачную урну. Из автомобиля также вываливаются непонятные военные, которые начинают хватать всех вокруг, чтобы те "проголосовали",

– объяснил советник городского головы Мариуполя.

В то же время документы у "голосующих" никто не проверяет. Данные людей записывают с их слов. Затем выдают бюллетень, и "голосующие", бросают его в урну, поставив отметку за условной небольшой ширмой. И все делают вид, это "тайное голосование".

Документы не проверяют

Другой способ "голосования" осуществляют так называемые "мобильные патрули", слоняющиеся по городу. Так же происходило год назад во время проведения псевдореферендума. 2 – 3 человека в сопровождении военных бродят по частному сектору, заходят с урнами в дома, дают бюллетени и люди "голосуют". Документы опять-таки никто не проверяет.

"А вот в многоэтажках они действуют иначе: устанавливают стол, на нем – что-то вроде ширмы и урну для "голосования". И люди должны приходить и голосовать", – отметил Андрющенко.

Как проходят фейковые "выборы" на оккупированных территориях: смотрите видео

В Мариуполь привезли дончан

В то же время ситуация для оккупантов осложняется тем, что 90% людей, привлеченных к организации этого "спектакля", не являются мариупольцами, это – дончане.

Ведь в прошлом году мариупольцам, участвовавшим в организации псевдореферендума, пообещали заплатить сумасшедшие деньги. И как это присуще россиянам, по крайней мере, на оккупированных территориях, всех кинули и не заплатили деньги. А потому в этом году никто из мариупольцев работать на "выборах" не стал,

– объяснил советник городского головы.

Именно поэтому оккупантам пришлось привезти в Мариуполь дончан, которые не знают города, не знают людей. Они шатаются по городу и в основном ведут разговоры об отличии Мариуполя, в котором будто "что-то строится", от Донецка, где 8 лет ничего не делается.

"А вообще это смешная ситуация, если наблюдать за ней со стороны", – подчеркнул Петр Андрющенко.

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