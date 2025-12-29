Вимоги Росії виходять за межі України: в ISW розкрили умови Кремля щодо НАТО та ЄС

З останніх заяв Путіна зрозуміло, що Кремль не зупиниться на захопленні окремих українських територій. Російський диктатор прагне переглянути безпеку Європи та обмежити діяльність НАТО.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Які умови висуває Кремль для завершення війни?

Аналітики ISW стверджують, що Кремль прагне не лише територіальних поступок України, а й виконанні набагато ширших вимог, зокрема щодо країн ЄС та НАТО. Росія націлена на зміни у системі європейської безпеки та скорочення впливу НАТО. Ці вимоги далеко виходять за межі українського питання.

Заяви Путіна суперечать пропозиціям Трампа у рамках мирної угоди, зокрема Росія відкидає гарантії безпеки для України, запропоновані Європою. Водночас Москва наполягає на тому, щоб майбутня угода включала її вимоги щодо припинення розширення НАТО та коригування кордонів Альянсу.

Експерти переконані, що мирна угода, яка ігноруватиме ширші вимоги Кремля, не задовільнить Росію. Фактично такий формат домовленостей малоймовірно забезпечить тривалий мир або врегулювання відносин між Росією та Європою чи США.

