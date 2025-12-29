Про це пише 24 Канал з посиланням на Fox News.

Коли можлива зустріч Зеленського та Путіна?

У коментарі телеканалу ознайомлене з перебігом обговрень джерело розповіло про можливі переговори, які можуть стати наслідком нещодавньої зустрічі у Флориді.

За його словами, Володимир Путін міг би доєднатися до наступної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. У таком випадку американський лідер досягнув би свого плану.

Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це стало б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі,

– сказав співрозмовник.

Він вважає, що Трамп може бути хорошим посередником, аби переговори двох лідерів відбулися максимально продуктивно. Однак відомо, що російський диктатор Путін ще з 2020 року відмовляється говорити із Зеленським. Хоча президент України хотів би провести переговори та неодноразово про це заявляв.

Водночас Володимир Путін охоче веде розмову з лідером США. Остання відбулася перед зустріччю Трампа із Зеленським 28 грудня. Тоді Дональд Трамп назвав її "хорошою та продуктивною". Про що спілкувалися президенти, повинен розповісти помічник Путіна Юрій Ушаков. Цікаво, що перед зустріччю Трампа і Зеленського у жовтні російський диктатор теж телефонував американському колезі.

Зазначимо! Володимир Зеленський і Володимир Путін прводили телефонну розмову 26 липня 2020 року. Тоді переговори відбулися за бажанням Києва, а мова йшла про врегулювання конфлікту на Донбасі.