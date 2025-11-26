Україну схиляють до угоди, яка схожа на перемогу Росії, – AP

На нинішньому етапі українські, американські, європейські та російські посадовці намагаються вплинути на підсумок найкривавішої війни в Європі після Другої світової. Київ схиляють до підписання угоди, що схожа на капітуляцію.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Associated Press, яке розглянуло дипломатичні маневри сторін навколо американського "мирного плану", передає 24 Канал.

Як сторони переговорів маневрують навкого мирної угоди?

У публікації зазначається, що початкова версія документа, підтримана Вашингтоном, багато в чому перегукувалася з позицією Москви, що викликало серйозне занепокоєння в Україні та європейських країнах. Київ разом із партнерами запропонував власні правки й додаткові умови. Тепер увага прикута до реакції США та Росії на ці пропозиції.

Президент США Дональд Трамп уже заявив, що "домовленість близько" і повідомив, що наступного тижня направить свого представника Стіва Віткоффа на зустріч із Путіним.

Разом із тим, навколо плану тривають суперечки. Адже у своєму первинному вигляді 28-пунктовий документ передбачав передачу всього Донбасу Росії, суттєве скорочення чисельності ЗСУ та блокування українського курсу в НАТО. План також забороняє розміщення військ Альянсу в Україні та не зобов'язує США чи європейські країни захищати Україну, якщо Росія знову нападе. Водночас на Росію накладалися б санкції у разі нового вторгнення.

Як пояснює AP, Україна та європейські держави розцінили ці умови як винагородження російської агресії, тому запропонували альтернативи: зняття обмежень на військову спроможність України, збереження можливості її вступу до НАТО та відкладення питання територій на період після укладення угоди про припинення вогню.

Додаткове напруження спричинив витік у Bloomberg News – стенограми бесіди, де Віткофф нібито підказував Юрію Ушакову, як отримати прихильність Трампа до плану. Кремль заперечив витік, натомість у Білому домі не стали ставити під сумнів його автентичність. Трамп прокоментував метод Віткоффа як "стандартну" практику переговорів.

Українські посадовці заявили, що очікують на приїзд Володимира Зеленського до США найближчими днями, тоді як американський президент зазначив, що може зустрітися і з Зеленським, і з Путіним, але лише тоді, коли буде помітний суттєвий прогрес у переговорах.

Трамп відправив у Москву Віткоффа, а у Київ Дрісколла