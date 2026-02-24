"Театр для одного глядача": політолог назвав здобутки та провали перемовин

Не можна сказати, що мирні переговори зовсім не мали результатів для України. Наша держава змогла отримати здобутки під час перемовин.

Зокрема, мовиться про обмін полонених, повернення тіл, ставлення Дональда Трампа і так далі. Політолог Олег Лісний розібрав 24 Каналу успіхи та провали мирних переговорів.

Читайте також "Є умови": Зеленський сказав, коли закінчиться війна

"Насамперед будь-які перемовини – це швидше театр для одного актора. Не можна вважати, що будь-які перемовини для нас були нерезультативними. Подивімось на прикладні результати", – сказав він.

Які успіхи та провали переговорів?

Олег Лісний зазначив, що не після всіх переговорів, але виникають домовленості щодо обміну українських полонених, повернення тіл. Це вкрай важливо. Це супроводжує якщо не більшість, то частину перемовин, які були за останній період.

Ми залишили здебільшого в позитиві ставлення головного глядача цього театру, тобто Трампа. Ми не зайшли в негативний контекст, щоб він нас регулярно звинувачував і примушував. У нього це хвилеподібно, але плюсів більше ніж мінусів, якщо міряти його ставлення до нас,

– підкреслив політолог.

Однак, за його словами, Володимир Путін також отримав багато позитивів від переговорів. Зокрема, Дональд Трамп почав спілкуватися з кремлівським диктатором, що для багатьох лідерів стало сигналом, що вони також можуть це робити. Тому потрібно змінювати інструментарій. Це виклик для наших партнерів, насамперед для США.

Мирні переговори: останні новини