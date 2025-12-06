Генерал США у відставці сказав, за якої умови Путін зрозуміє, що програв війну

Західні ЗМІ пишуть, що Путін вирішив продовжувати війну на виснаження, захоплюючи незначні території, але не маючи змоги досягнути стратегічної перемоги. Поки очільник Кремля думає, що Захід відступить чи виявиться недостатньо сильним, щоб йому протистояти, то ймовірність того, що він погодиться на припинення війни, нульова.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, пояснивши, що у російського диктатора немає стимулу припиняти війну, але він міг би в нього виникнути за певних умов.

Як мали б діяти США і Європа?

Стимул сідати за стіл переговорів з'явився б у Путіна за умови, якби США заявили, що збираються допомогти Україні й дати все, що їй потрібно, і дійсно б використали свої важелі впливу. Або, як зазначив Годжес, якби Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Фінляндія та інші європейські країни заявили б, що в їхніх інтересах зупинити Росію, й надали б Україні економічну допомогу, використали б заморожені російські активи, вели б жорстку санкційну політику щодо країни-агресорки.

Тільки тоді Путін почав би замислюватися над тим, що можливо він не виграє. Крім того, те, що Україна робить з російською нафтогазовою сферою, теж важлива частина тиску. Якщо це продовжиться, то я припускаю, що Росії буде дуже важко вести війну наступного року,

– озвучив Годжес.

Зі слів генерала-лейтенанта США у відставці, економічно Росія не може підтримувати цю війну вічно. Годжес наголосив, що якби США розмірковували стратегічно, то знайшли б спосіб постачати нафту і газ Китаю, Індії з інших джерел, аби замінити те, що ці країни отримують від Росії.

Це її рятівний круг. Те, що утримує Росії на плаву – це закупівля її нафти й газу Китаєм та Індією. Тому ліквідація цього через військові дії та економічні заходи буде найкращим способом посилити тиск на Володимира Путіна,

– переконаний Годжес.

