Чи закінчиться війна у 2026 році: прогноз віцемаршала Британії

Переговорний процес щодо врегулювання війни повільно просувається вперед. У декого є сподівання, що все вдасться вирішити вже в 2026 році.

Про це 24 Каналу розповів віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл, зауваживши, що поки що складно робити прогнози щодо мирних переговорів. Багато що залежатиме від дій країн Заходу.

Чи закінчиться війна в 2026 році?

Як наголосив Белл, наразі немає жодних ознак, що Путін хоче припинити війну. Він переконаний, що може досягнути ще більших результатів на полі бою. Все це відбувається на тлі того, що Сполучені Штати віддаляються від Європи.

Країнам Заходу важливо посилити військову допомогу для України. До прикладу, сильним кроком було б надання нашій державі "Томагавків" чи інших далекобійних ракет.

Тоді вам буде легше бити по Росії. Це ускладнить життя Путіну. Також потрібні нові санкції та запроваджена безпілотна зона над Україною. Це змусить Путіна бути зговірливішим,

– сказав Белл.

Мирні переговори: коротко