Угоди Трампа замало: військовий оглядач назвав обов'язкову умову для справжнього миру

Президент США Дональд Трамп вважає, що може тиснути щодо переговорного процесу. Він хоче укласти мирну угоду про завершення війни Росії проти України.

Однак у будь-якому випадку це буде провалом, тому що договору замало. Військовий оглядач Денис Попович зауважив 24 Каналу, що потрібно усунути першопричини війни.

Що варто зробити насамперед?

Денис Попович підкреслив, що стиль Трампа щодо укладання угод не призводить до жодних результатів. Зокрема, мирний договір було укладено між ХАМАС та Ізраїлем, однак зараз знову тривають бойові дії.

Мало укласти мирну угоду. Треба усунути першопричини війни. У випадку з Росією та Україною це імперіалістична політика росіян, намагання повернути Україну, як колонію, у склад Росії. Доки не буде усунута ця причина війни, будь-які мирні угоди будуть закінчуватися тим, що вона буде поновлюватися,

– пояснив він.

