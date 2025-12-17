Це може лише одна людина: хто насправді здатен завершити війну в Україні за 24 години

Пропозиція США щодо демілітаризованої зони викликає питання. Плани про Запорізьку АЕС та дата-центри біля лінії зіткнення нереалістичні, адже станція інтегрована в українську енергосистему, а інвестори не підуть на ризики біля зони бойових дій.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що єдиною країною, яка може зупинити війну за добу, є Китай через повну економічну залежність Росії. Однак Пекін робить усе для продовження конфлікту, тому перспективи швидкого миру вкрай примарні.

Дивіться також: Росія відкинула пропозицію тимчасового різдвяного перемир'я

Хто контролюватиме безпеку в демілітаризованій зоні України?

Досі не зрозуміло, чому створення демілітаризованої зони планують лише на українських територіях, а не на всіх окупованих землях. Якщо ідея – створити зону на кшталт Корейського півострова, то від лінії розмежування мають відійти обидві сторони.

Крім того, залишається невизначеним, хто контролюватиме дотримання умов мирної угоди – Україна чи ЄС. В результаті демілітаризована зона може перетворитися на сіру зону без чіткого контролю та безпеки.

Окупована частина Донбасу випалена вщент, а українська сторона працює і живе – там є люди. Хто забезпечуватиме їхню безпеку і під чиїм контролем? Це велика територія, де для миротворчого контингенту знадобиться величезна кількість людей, що коштуватиме надзвичайно великих грошей,

– наголосив Пендзин.

Американці пропонують, щоб Запорізька АЕС працювала під їхньою егідою і постачала електроенергію в обидва боки, а також розмістити на українській території дата-центри для штучного інтелекту, що живляться від станції.

Однак це нереалістично, бо великі інвестори не підуть на ризики біля лінії зіткнення, а сама станція повністю інтегрована в українську енергосистему, і лише український персонал знає, як її запускати.

Чому залежність Росії від Китаю робить мирний процес ефемерним?

Зустрічі щодо мирного врегулювання тривають, але заяви Кіта Келлога про "останні найважчі 10 метрів дистанції" – це просто красиві слова на підтримку президента Трампа.

"Там ще дуже багато роботи, бо досі не бачу жодного компромісу, на який готова йти Росія. Є ще одна країна, якій закінчення війни абсолютно невигідне – та, що захопила весь економічний суверенітет РФ і за чиєю командою війна може завершитися за добу. Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, але єдина людина, яка реально може це зробити – Сі Цзіньпін", – підкреслив Пендзин.

Залежність російської економіки від Китаю безпрецедентна. Одне рішення Сі Цзіньпіна про припинення постачання товарів подвійного використання, військово-промислової продукції, ядерного та ракетного палива зупинило б війну дуже швидко.

Російська цивільна промисловість фактично припинена, а весь внутрішній ринок РФ – це китайські товари, тому рішення Пекіна про припинення війни спрацювало б майже миттєво.

Українська влада вже відкрито, в офіційних заявах президента Зеленського, говорить про те, що Китай робить усе для продовження війни.

Тому все це разом робить заяви Трампа про близьке досягнення мирних домовленостей, на мою думку, вкрай ефемерними. Не думаю, що навіть у першому кварталі 2026 року ми матимемо мир,

– підкреслив Пендзин.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?