90% мирного плану – вже узгоджені: у Києві "кипить" робота з партнерами над документом

У Києві в суботу, 3 січня, пройшла зустріч української сторони з радниками з питань національної безпеки держав-членів Коаліції охочих. На порядку деному був мирний план, пункти якого ще узгоджуються.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

Як пройшла зустріч у Києві щодо мирного плану для України?

Між українською командою та партнерами пройшли три панельні дискусії. 18 учасників з різних країн та інституцій говорили про гарантії безпеки, відбудову та базову рамку для встановлення миру.

На зустрічі в Києві вдалося обговорили всі напрацювання. Мова також ішла про послідовність кроків щодо роботи з мирним планом. Так у понеділок, 5 січня, проходитиме зустріч начальників генеральних штабів. Зустріч на рівні лідерів "Коаліції охочих" планується вже 6 січня в Парижі.

Після цих контактів розраховуємо на результативну спільну зустріч із представниками США. Зараз у нас нова хвиля, новий шанс завершити цю війну. І ми вдячні за те, що на дипломатичному шляху також не самотні. Дякую державам-партнерам, їхнім лідерам за послідовну підтримку нашої країни,

– сказав Зеленський.

На важливій зустрічі з радниками перебував і новий керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. За його словами, всі сторони усвідомлюють серйозність викликів та загроз нашій спільній безпеці. Відтак готуються конкретні результати.

Партнери отримали від української сторони деталі про напрацьовані документи з мирного процесу та результати активної дипломатичної роботи останніх тижнів. Буданов додав, що з партнерами з "Коаліції охочих" вдалося скоординували позиції в військово-політичній співпраці, щоб Україна могла отримати надійні гарантії безпеки.

Зеленський та команда провели зустріч з партнерами з "Коаліції охочих": дивіться відео

Як поділився секретар РНБО України Рустем Умєров, на зустрічі від української сторони перебували представники уряду, сектору безпеки й оборони, розвідувальної спільноти та парламенту.

Більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями. До обговорень у форматі відеозвʼязку також приєднався спецпредставник Президента США Стів Віткофф. Це дозволило синхронізувати підходи України, США та європейських партнерів у режимі реального часу,

– написав Рустем Умєров.

Що відомо про допомогу для України від "Коаліції охочих"?