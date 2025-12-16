В Українському конгресі Америки чесно сказали, як в США сприймають "мирний план Трампа"

Мирну пропозицію Трампа американські сенатори з обох партій засудили як план капітуляції України. Українська сторона повинна представляти позицію через військових та дипломатів, які можуть пояснити відповідність плану міжнародному праву.

Директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський пояснив 24 Каналу, що український суверенітет є ключовим для рішень щодо армії та членства в НАТО і ЄС, а міжнародне право забороняє визнавати території, захоплені силою, що створить проблеми для Росії.

Як Україні захистити суверенітет під час мирних переговорів?

План не мав політичної підтримки в США, хоча був поданий як офіційна позиція Америки. Україні важливо враховувати, що іноді Трамп дає короткі терміни на погодження сумнівних пропозицій, і немає негативних наслідків від відтермінування рішення.

Важливо, щоб Україна, представляючи мирний план не надсилала для цього агентів з нерухомості, а військову розвідку, генералів, директорів з національної безпеки та дипломатів.

Ці люди мають хвалити пропозицію, але водночас уточняти як пропозиція співвідноситься з Конституцією України та законами США,

– наголосив Добрянський.

Без суверенітету Україна не могла б самостійно ухвалювати рішення щодо армії та майбутнього членства в НАТО і ЄС, а українці століттями прагнули визнання своєї нації рівноправною, а не залежною від схвалення Америки чи Росії.

Що відомо про офіційну позицію США щодо перемовин про мир?