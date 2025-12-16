Директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський пояснив 24 Каналу, що український суверенітет є ключовим для рішень щодо армії та членства в НАТО і ЄС, а міжнародне право забороняє визнавати території, захоплені силою, що створить проблеми для Росії.

Як Україні захистити суверенітет під час мирних переговорів?

План не мав політичної підтримки в США, хоча був поданий як офіційна позиція Америки. Україні важливо враховувати, що іноді Трамп дає короткі терміни на погодження сумнівних пропозицій, і немає негативних наслідків від відтермінування рішення.

Важливо, щоб Україна, представляючи мирний план не надсилала для цього агентів з нерухомості, а військову розвідку, генералів, директорів з національної безпеки та дипломатів.

Ці люди мають хвалити пропозицію, але водночас уточняти як пропозиція співвідноситься з Конституцією України та законами США,

– наголосив Добрянський.

Без суверенітету Україна не могла б самостійно ухвалювати рішення щодо армії та майбутнього членства в НАТО і ЄС, а українці століттями прагнули визнання своєї нації рівноправною, а не залежною від схвалення Америки чи Росії.

Що відомо про офіційну позицію США щодо перемовин про мир?