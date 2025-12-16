Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский объяснил 24 Каналу, что украинский суверенитет является ключевым для решений по армии и членства в НАТО и ЕС, а международное право запрещает признавать территории, захваченные силой, что создаст проблемы для России.

Как Украине защитить суверенитет во время мирных переговоров?

План не имел политической поддержки в США, хотя был подан как официальная позиция Америки. Украине важно учитывать, что иногда Трамп дает короткие сроки на согласование сомнительных предложений, и нет негативных последствий от отсрочки решения.

Важно, чтобы Украина, представляя мирный план не посылала для этого агентов по недвижимости, а военную разведку, генералов, директоров по национальной безопасности и дипломатов.

Эти люди должны хвалить предложение, но одновременно уточнять как предложение соотносится с Конституцией Украины и законами США,

– подчеркнул Добрянский.

Без суверенитета Украина не могла бы самостоятельно принимать решения по армии и будущего членства в НАТО и ЕС, а украинцы веками стремились к признанию своей нации равноправной, а не зависимой от одобрения Америки или России.

Что известно об официальной позиции США относительно переговоров о мире?