Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский объяснил 24 Каналу, что украинский суверенитет является ключевым для решений по армии и членства в НАТО и ЕС, а международное право запрещает признавать территории, захваченные силой, что создаст проблемы для России.
Как Украине защитить суверенитет во время мирных переговоров?
План не имел политической поддержки в США, хотя был подан как официальная позиция Америки. Украине важно учитывать, что иногда Трамп дает короткие сроки на согласование сомнительных предложений, и нет негативных последствий от отсрочки решения.
Важно, чтобы Украина, представляя мирный план не посылала для этого агентов по недвижимости, а военную разведку, генералов, директоров по национальной безопасности и дипломатов.
Эти люди должны хвалить предложение, но одновременно уточнять как предложение соотносится с Конституцией Украины и законами США,
– подчеркнул Добрянский.
Без суверенитета Украина не могла бы самостоятельно принимать решения по армии и будущего членства в НАТО и ЕС, а украинцы веками стремились к признанию своей нации равноправной, а не зависимой от одобрения Америки или России.
Что известно об официальной позиции США относительно переговоров о мире?
- США предлагают Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО, одновременно скрыто намекая: соглашайтесь сейчас или получите менее выгодное предложение позже.
- Предложение также предусматривает ускоренное вступление Украины в ЕС и предоставление финансовой помощи, но вызвало беспокойство из-за риска территориальных уступок и сомнения в добросовестности выполнения соглашений со стороны Кремля.
- Во время недавних переговоров в Берлине обсуждали совместный контроль над Запорожской атомной электростанцией и вопрос территорий, однако окончательных решений еще не принято.